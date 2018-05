Der Lenker des Nissan bewegte sich in Richtung Aathal. (Screenshot: Googlemaps)

Am vergangenen Montag sei um 14 Uhr ein schwarzer Nissan von der A51, Glattbrugg in Richtung St. Gallen gefahren. Auf der A1, auf der Höhe des Glattzentrums habe er mehrere Fahrzeuge überholt. Dabei sei es anschliessend beinahe zur Auffahrkollision gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung mit.

Auf der Höhe des Hegnauer-S, habe der Nissan erneut beinahe eine Kollision mit einem weissen Kombi verursacht. Der schwarze Nissan sei anschliessend in Richtung Aathal und Wetzikon weitergefahren.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Personen, welche Angaben zum Ereignis oder zur Fahrweise des schwarzen Nissan machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei Zürich, beim Verkehrszug Hinwil unter 044 938 30 10 in Verbindung setzen. Dasselbe gelte für die Lenkerin des weissen Kombis. (zo)