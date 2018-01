An der Usterstrasse in Fehraltorf. (Bild: Urs Weisskopf)

In Madetswil mussten einige Absperrungen dem Wind weichen. (Bild: Urs Weisskopf)

Vor allem die Fichten konnten den Windböen nicht standhalten. Hier an der Freudwilerstrasse in Uster. (Bild: Urs Weisskopf)

«Evi» lässt bereits seit Montagabend stürmischen Wind auf der Alpennordseite wehen. Bis zum frühen Dienstagnachmittag wurde die stärkste Windböe mit 180 Kilometern pro Stunde auf dem Titlis gemessen. Orkanböen gab es auch auf dem Hörnli mit 138 km/h. Die Wetterstation in Seegräben von Meteonews verzeichnete Windspitzen von bis zu 88 km/h.

Bäume auf der Strassen

Zwischen Grüt und Bertschikon auf der Hardstrasse, sowie auf der Fuchsrütistrasse in Ottikon fielen in der Nacht Bäume auf die Fahrbahn, wie die Feuerwehr Gossau am Mittwochmorgen mitteilt. Die Strassen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Im gleichen Zuge entfernte die Feuerwehr während der Nacht noch Äste und Baustellenabschrankungen von den Strassen damit im Morgenverkehr ein sicheres durchfahren möglich sei.

Im Kanton Zürich war zudem die Autobahn A3 zwischen Horgen und Thalwil vorübergehend zu, weil Bäume auf die Fahrbahn gefallen waren.

Insgesamt seien im ganzen Kanton rund 20 Meldungen eingegangen, heisst es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Der grosse Teil davon habe gefallene Bäume und verwindete Bauabsperrungen betroffen. Einen speziellen Schwerpunkt habe man nicht ausmachen können. Verletzte habe es auch keine gegeben.

In anderen Kantonen waren Nebenstrassen betroffen, im Aargau etwa die Strecke zwischen Stetten und Sulz, im Kanton Solothurn jene zwischen Nennigkofen und Lüterkofen. Häufig waren umgestürzte Bäume für die Störungen verantwortlich. Im Wallis gab es eine Sperrung wegen Steinschlags.

Schnee bis in den Süden

Mit der Kaltfront wurde der Schnee bis in den Süden getragen. Auf der San-Bernadino-Linie der A13 war die Fahrbahn in beiden Richtungen schneebedeckt.

Gemäss dem Bahnverkehrsinformationsdienst wirkte sich dies auch unmittelbar auf den Verkehr von exponierten Zugstrecken aus: Zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Jungfraujoch war der Bahnverkehr wegen starker Schneefälle unterbrochen. Aus dem gleichen Grund fuhr auch auf der Linie Andermatt - Disentis/Mustér kein Zug.

Der Autoverlad am Furka musste ebenfalls eingestellt werden, da zwischen Oberwald und Realp die Bahn ausfiel. Als Grund gab die Matterhorn-Gotthard-Bahn eine erhöhte Lawinengefahr an.

Auch Luftseilbahn zwischen Unterterzen und Tannenbodenalp stellte den Betrieb am Mittwoch für unbestimmte Zeit ein. Wie stets bei Sturm gab die Appenzeller Bahn im Voraus bekannt, dass zwischen Gossau SG und Wasserauen AI keine Züge verkehren würden. In der Westschweiz fielen wegen starker Winde Züge zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye bei Montreux aus.

Internationale Strecke betroffen

Zwischen Buchs SG und Feldkirch in Österreich fiel laut einem SBB-Sprecher am frühen Mittwochmorgen in der Nähe von Feldkirch ein Baum auf eine Fahrleitung und riss diese herunter. Dies brachte den Bahnverkehr auf der Strecke total zum Erliegen. Gemäss Bahnverkehrsinformationsdienst soll der Unterbruch noch bis 17 Uhr dauern.

Betroffen waren die internationalen Züge von Zürich nach Innsbruck und Wien. Diese mussten umgeleitet werden. Für den Regionalverkehr stellten die SBB einen Busersatz auf die Beine. Auch zwischen Göschenen und Airolo fiel der Bahnverkehr auf der Panoramastrecke gemäss der SBB vorübergehend aus.

Sogar der Fährbetrieb war durch das Sturmtief betroffen: Zwischen Romanshorn und Friedrichshafen (D) wurde der Bootsverkehr auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

«Friederike» kommt am Donnerstag

Auch heute Mittwoch und morgen Donnerstag ist es teilweise stürmisch. Die Böen erreichen dabei im Flachland etwa 70 bis 90 km/h, auf den Bergen gibt es weiterhin teilweise Orkanböen. Dazu wird heute Aprilwetter mit Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauern erwartet, auch Blitz und Donner kommen vor.

Auf den Bergen fällt recht viel Neuschnee, zusammen mit dem stürmischen Wind und den damit verbundenen Schneeverwehungen ist die Lawinengefahr zum Teil gross. Morgen steigt dann die Schneefallgrenze mit einer Warmfront vorübergehend über 1000 Meter an, sinkt dann aber bis Freitagmorgen wieder bis auf 500 bis 800 Meter. Am Freitag ist dann die windige Phase vorbei. (sda/mig)