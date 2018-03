Für die Behörden der politischen Gemeinde Seegräben werden 25 Personen benötigt. 25 Personen stellen sich zur Wahl. In sämtlichen Behörden sind stille Wahlen möglich. Und doch müssen die Seegräbner noch an der Urne antanzen. Der Grund: Nach Ablauf der offiziellen Meldefrist gabs in zwei Behörden noch Vakanzen. Und dann machten sich die Seegräbner nochmals intensiv auf die Suche, um die fehlenden Kandidaten zusammenzubringen. Das hat geklappt. Jetzt dürften doch noch alle Behörden voll werden.

Gewählt werden nun allerdings nur noch Kandidaten, die erst nach der für die stillen Wahlen massgebenden Meldefrist hinzukamen. Das will die Gesetzgebung so: Wer zu spät kommt, muss sich der Urnenwahl stellen. Namentlich sind die Nachzügler Claudia Berchtold und Martina Maurer (beide parteilos) für die Schulpflege. Und Peter Hegglin, ebenfalls parteilos, aufgestellt vom Gewerbeverein, für die Rechnungsprüfungskommission. Vollständig still gewählt wurden der Gemeinderat, die Sozialbehörde und die Bürgerrechtskommission. Partiell still gewählt die Schulpflege und die RPK. Keine stille Wahl ist bei der Reformierten Kirchenpflege möglich. Die reformierten Seegräbner müssen alleine deswegen also ohnehin an die Urne gehen.