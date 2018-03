Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben wegen einem vollgelaufenen Keller in einem leerstehendem Mehrfamilienhaus an der Zürcherstrasse in Wetzikon ausrücken, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein überflutetes Kellergeschoss fest. Das Wasser stand zwei Meter hoch.

Insgesamt setzte die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben drei Pumpen mit einer Leistung von je 2500 Liter ein, um die enormen Wassermassen aus dem Keller zu pumpen. Da die ganze Stromverteilung im Wasser stand, herrschte zudem akute Stromschlaggefahr. Nachdem der Keller leergepumpt war, konnte als Ursache ein geborstenes Rohr bei der Hauszuleitung festgestellt werden. Nach etwas über 5 Stunden war der Einsatz abgeschlossen.

Eine Öl-Spur bis nach Pfäffikon

Noch während dem Wasserwehr-Einsatz in Wetzikon, wurde zudem eine Ölspur in Seegräben gemeldet. Ein weiteres Team nahm sich dieser Spur an. Mit Ölbinder wurde das Öl aufgenommen. Eine Putzmaschine vom Bauamt Wetzikon kehrte den Ölbinder schliesslich zusammen. Die Ölspur reichte bis nach Pfäffikon. Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt. Der Einsatz dauerte insgesamt rund drei Stunden. zo