Susanne Jauch an der Preisübergabe in Solothurn. (Bild: zvg)

Am Solothurner Filmfestival von letzter Woche erhielt eine Oberländerin einen Preis für ihr Lebenswerk: Die Szenenbildnerin Susanne Jauch aus Aathal in Seegräben wurde mit dem Prix d’honneur ausgezeichnet.

Susanne Jauch hat in über 30 Produktionen mitgewirkt, darunter Kinofilme wie «Schellen Ursli», Victor Giacobbos «Ernstfall in Havanna» oder Fredi Murers «Vitus». Zuletzt hatte die das Szenenbild in Güzin Kars Serie «Seitentriebe» gestaltet.

Erste Szenenbildnerin

Die Preisübergabe am Solothurner Filmfestival fand vergangenen Montag statt. Es war das erste Mal, dass eine Szenenbildnerin den Preis erhielt.

In einem Interview mit SRF sagte Jauch, der Preis bedeute ihr viel. Nicht nur für sie persönlich, sondern auch für ihre Berufsgattung sei er wichtig. Für sie seien die Höhepunkte ihres Schaffen Filme gewesen, die im Ausland gedreht wurden. Das für sie wichtigste Projekt sei der Film „How about Love“ von Stefan Haupt gewesen. Dort musste sie in Thailand ein ganzes burmesisches Flüchtlingscamp nachbauen.

Von Zürich nach Aathal

Susanne Jauch ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Nach der Ausbildung zur Fotografin wechselte sie zum Medium Film, wo sie einen Schweizer Tatort als erste Arbeit als verantwortliche Szenenbildnerin übernahm.