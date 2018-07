In früheren Jahren war das Waldfest wetterbedingt schon komplett abgesagt worden. Nicht in diesem Jahr. Trotz durchzogener Aussicht im Voraus hatten die Veranstalter entschieden, dass das kultige Seegräbner Waldfest am 6. und 7. Juli 2018 durchgeführt wird. Und sie hatten Glück. Das Wetter zeigt sich von einer besseren Seite als erwartet.

Los ging es am Freitagabend um 20 Uhr beim Seegräbner Waldschulhaus. Ein DJ legte House, Hip-Hop, Oldies und Hits auf. Von 21 bis 23 Uhr spielte zudem die Rockband Catstrikes live. Am Samstag begann die Sause um 15.30 Uhr mit Spielen und Päcklifischen für die Kinder. Teil eins dauerte bis 17 Uhr. Am Abend übernahmen ab 20 Uhr wieder die Erwachsenen, für den Sound wurden zwei DJs besorgt. (zo)