Ein warmer Sonntagabend Anfang August in Rüti: Claudia Lienhard sitzt zu Hause auf dem Sofa. Sie hört ein «Katzengeschrei» draussen, denkt sich aber nichts weiter dabei: «Wir haben viele Katzen im Quartier, da kommt es immer wieder zu kleineren Revierstreitereien.» Ihr Kater Sidi kommt dann aber herein und legt sich zu ihr. «Er ist sonst nicht so der Schmusekater und ist lieber draussen», sagt die Rütnerin. Als sie ihn streichelt, erschrickt sie: Sie entdeckt etwas Blut an ihrer Hand. Dann sieht sie, dass Sidi ein Loch im Kopf hat.

Die Besitzerin reagiert sofort und geht mit dem Kater zum Notfalltierarzt. Der habe festgestellt, dass der Stubentiger zwar nicht schlimm verletzt sei und wieder gesund werde. Aufgrund der Verletzung habe er gemutmasst, dass die Wunde von einem Stein oder einem Projektil eines Luftgewehres stammen könnte. «Sidi hatte eine richtige Delle im Schädel. So eine Verletzung kommt sicher nicht vom Kampf mit anderen Tieren», sagt die Rütnerin. Ein Stein oder eine Plastikkugel wurden in der Wunde aber nicht gefunden.

Viele Reaktionen auf Facebook

Lienhard hatte genug. Erst vor ein paar Monaten habe jemand ein Häschen aus ihrem Stall gestohlen. Am Montag postete die 42-Jährige deshalb ein Bild in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rüti ZH wänn...». «Ich habe mir dies lange überlegt, aber dann entschieden, dass ich andere Haustierbesitzer warnen muss.» Es ist einer der meistkommentierten Posts der Gruppe. Laut den Kommentaren verschwinden derzeit auffällig viele Haustiere in der Region, insbesondere um die Alt-Ferrachstrasse, Aubrigstrasse und drei Eichen herum. Lienhard selbst hat Kenntnis von fünf verschwundenen Katzen in den letzten sechs Monaten. Dazu komme ihr verletzter Sidi.

Sie sagt, sie habe die Kantonspolizei informiert, die eine Meldung aufgenommen habe. Es sei aber keine Anzeige erstattet worden. Laut der Tierhalterin «mutmasste die Polizei selbst, dass jugendlicher Leichtsinn hinter der Verletzung meines dreijährigen Katers stecken könnte.» Sie habe zudem die Gemeindepolizei Rüti informiert.

Katzenhalter in der Pflicht

Es ist nicht das erste Mal, dass Lienhard schlechte Erfahrungen im Zusammenhang mit ihren Haustieren macht. Vor fünf Jahren sei ihr eine Katze abhanden gekommen. Insgesamt sechs Katzen aus dem Quartier seien damals verschwunden. Von diesen Haustieren habe man, wie bei den jetzigen Fällen, keine sterblichen Überreste gefunden. Laut Lienhard sei damals nur eine Katze gefunden worden, die Spuren einer Vergiftung aufgewiesen habe. Dieser Fall sei aber nicht toxikologisch untersucht worden. Zu den Fällen verschwundener Katzen gab es keine Meldungen, wie es bei der Gemeindepolizei auf Anfrage heisst.

«es isch müesam, dass die Katze sich ständig überall versüüberet.» Kommentar einer Userin auf Facebook

In den Kommentaren zu Sidis Verletzung wird ebenfalls wieder über die mysteriöse Serie verschwundener Katzen von vor fünf Jahren gesprochen. Es wird Mitleid mit den Tieren laut - aber auch Kritik an den Tierhaltern. Eine Userin schreibt, viele Katzen seien tagsüber aus dem Haus ausgesperrt, deswegen versäuberten sich die Tiere in fremden Gärten. Die Leute rächten sich dann an den Katzen. Eine Hundehalterin pflichtet ihr bei. Beide Userinnen sind sich jedoch einig, dass die Misshandlung von Sidi zu weit gehe.

Sidi geht es soweit gut

Dem Kater geht es den Umständen entsprechend gut. «Er muss noch Antibiotika nehmen, damit sich die Wunde nicht entzündet. Und er ist im Moment etwas verängstigt», sagt die Rütnerin. Die 42-Jährige spricht auch von Glück: «Die Sache hätte weitaus schlimmer kommen können, wenn nicht der Kopf, sondern ein Weichteil wie das Auge getroffen worden wäre.» Die Polizei rät Betroffenen, unbedingt Meldung zu erstatten.