Anfangs Woche sagte die Gemeinde Rüti die 1. August-Feier ab. Nun ist das Fest in Rüti ist gerettet. Roger Köppel, der von der SVP Rüti bereits als Festredner engagiert wurde, will das Fest gemeinsam mit der «Weltwoche» retten. In einem Facebook-Post schreibt der SVP-Nationalrat und Chefredaktor der «Weltwoche»: «Die ‹Weltwoche› wird in die Bresche springen und in Rüti unseren Nationalfeiertag 2018 für die Bevölkerung durchführen.»

«Ich habe den Artikel heute Morgen im Zürcher Oberländer gelesen und habe mir gedacht, das gibts ja gar nicht», sagt Roger Köppel auf Anfrage.

«Ich war im ersten Moment natürlich enttäuscht. Ich habe mich auf das Fest in Rüti gefreut», sagt Köppel. Doch dann habe er sich entschieden, anstatt zu jammern die Sache selbst in die Hand zu nehmen. «Wenn es die Gemeinderegierung nicht fertig bringt, organisiert halt die ‹Weltwoche› die 1. August-Feier», so Köppel. Er habe schon viele positive Rückmeldungen erhalten.

Die «Weltwoche» werde das nun auf Eigeninitiative realisieren. «Der 1. August ist der Nationalfeiertag, ein schönes und wichtiges Fest», so Köppel. Zudem habe die ‹Weltwoche› durchaus Erfahrung mit der Organisation von Veranstaltungen. «Vielleicht meldet sich die Gemeinde ja noch. Ich freue mich über jede Unterstützung», sagt der SVP-Nationalrat.

Der Rütner Gemeinderat will dazu erst nach einer internen Besprechung Stellung nehmen.

Nicht Gemeinderat organisiert Feier

Im Video, das Roger Köppel züriost zugeschickt hat (siehe oben), sagt er: «Es ist natürlich sehr schade, dass es der Gemeinderat nicht fertig gebracht hat, die 1. August-Feier zu organisieren». Hierzu soll aber festgehalten werden, dass der Rütner Gemeinderat die Feier nicht selber organisiert. Viel mehr sind die Vereine oder die Parteien Rütis dazu angehalten, die Feierlichkeiten zu gestalten.

In einer Mitteilung vom vergangenen Montag schreibt der Gemeinderat: «Die Gemeinde Rüti unterstützt die 1. August-Feier jeweils mit einem grosszügigen finanziellen Beitrag, mit Tipps sowie einem Leitfaden zur Organisation, Planung und Durchführung». Weiter heisst es in der Mitteilung, dass auch nach mehreren Aufrufen und aktiven Umfragen durch die Gemeinde, kein Rütner Verein für die Organisation der 1. August-Feier in Rüti gewonnen werden konnte. «Der Gemeinderat bedauert die Absage des Anlasses dieses Jahr.»