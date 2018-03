Die Spur reichte von der Dorfstrasse via Bahnhof bis hinauf zur Walderstrasse.

Die Feuerwehr Rüti musste am Samstagmorgen ausrücken, weil ein VZO-Bus eine grössere Menge Diesel verlor (Fotos: PD)

Am frühen Samstagmorgen um kurz nach 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr Rüti auf Grund einer Ölspur alarmiert. Ein VZO-Bus verlor durch ein Leck an einer Leitung eine grössere Menge Diesel, wie die Feuerwehr Rüti mitteilte. Die Spur zog sich von der Dorfstrasse via Bahnhof Rüti bis zur Walderstrasse hoch. Rund 16 Feuerwehrleute standen während rund 2 Stunden mit Ölbinder und Besen im Einsatz.

Der Verkehr wurde während der Einsatzzeit von der Neu York Strasse bis zur Tankstelle Schläpfer wechselseitig geführt. Der Verkehr wurde dadurch aber nur leicht beeinträchtigt. (zo)