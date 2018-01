Arabinda Roy erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. «Ich kam mit dem Zug von Zürich in Langenthal an. Ich sprach kein Wort Deutsch, hatte nur die Einladung, um in der dortigen Fabrik zu arbeiten.» Er streckte den Brief dem Bahnvorsteher hin und fragte: «Can you help me?» Der Bahnvorsteher konnte. Und nicht nur das. «Der Mann trug meinen schweren Koffer bis zum Eingang der Fabrik der U. Ammann AG.»

Roy scheint es heute noch nicht richtig zu glauben. Der 80-Jährige ehemalige Konstrukteur sitzt in seinem Atelier in einer der leeren Fabrikhallen auf dem Joweid-Areal und erzählt lebhaft von seinen Anfängen in der Schweiz und der zweiten Karriere als Bildhauer, die nächste Woche mit der ersten Ausstellung ihren Höhepunkt findet.

Der in der indischen Metropole Kalkutta aufgewachsene Konstrukteur Arabinda Roy kam 1961 für zwei Jahre zum Lernen in die Schweiz. Nach einer temporären Rückkehr in die Heimat machte er sich 1965, mittlerweile verheiratet, erneut auf den Weg in die Schweiz. Über den Umweg Zürich, wo er in der Escher-Wyss Fabrik arbeitete, landete er schliesslich in der Maschinenfabrik in Rüti. Und blieb 22 Jahre, bis die Maschinenfabrik 1998 ihre Produktion aufgeben musste und dabei 250 Stellen abbaute.

Atelier im ehemaligen Arbeitsort

Roy wurde frühpensioniert und entschied sich für etwas ganz Anderes. «Ich war immer ein technischer Mensch. Nach meiner Frühpensionierung wollte ich mit meinen Händen arbeiten», sagt der 80-Jährige. Er habe daraufhin bei der Bildhauermeisterin Judith Schröter eine Ausbildung zum Bildhauer absolviert. In seinem kleinen Atelier sind an der Wand verschiedene Steinskulpturen aufgereiht, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind.

Dass er eine kreative Ader habe, sei ihm schon bewusst gewesen, sagt er und zeigt kunstvolle Figuren-Skizzen aus seinem 2013 erschienenen Buch. Diese hatte er bereits als 19-Jähriger angefertigt. Jahrzehnte später hat er den Bleistift gegen Hammer und Meissel ausgetauscht und fertigt aus grossen, teilweise mehrere Dutzend Kilo schweren Blöcken aus Sandstein, Muschelkalk oder Marmor seine Skulpturen. Köpfe von Arbeitern, Frauenkörper und Säuglinge sind zu sehen.

Roys grösster Stolz ist eine rund 90 Kilo schwere Büste von Caspar Honegger, der 1847 die Maschinenfabrik Rüti gründete und auch als Gemeindepräsident Rütis tätig war. Sechs Monate lang bearbeitete der Bildhauer den Sandstein mit seinen Werkzeugen bis er Honeggers Büste fertig hatte.

Ausstellung im Amtshaus

Die Skulptur des Unternehmers wird neben anderen ab dem 9. Januar in einer Ausstellung im Gewölbekeller des Rütner Amthauses zu sehen sein. Denn rechtzeitig zu seinem 80. Geburtstag erhält der Künstler seine erste eigene Ausstellung. «Wahrscheinlich ist es auch meine letzte. Aber man weiss es nie», sagt er und lacht. Die Gemeinde habe ihm bei der Suche nach einem Raum für seine Ausstellung geholfen, so Roy.

Nun revanchiert er sich. Nach der Gemeinderatssitzung am 9. Januar werden die Gemeinderäte Caspar Honeggers Skulptur an der Vernissage als Geschenk in Empfang nehmen. Gemeindepräsident Peter Luginbühl wird eine Ansprache halten.

Dass der Gemeinderat die Büste von Caspar Honegger erhalte, sei eine schöne Geschichte, sagt Christa Thoma, Ressortleiterin Kultur in Rüti. Auch der Symbolik wegen. «Caspar Honegger ist wohl die prägendste Person in Rütis Geschichte und hat sicher ein Denkmal verdient.»

Thoma betont, wie fest Roy nach über 20 Jahren in Rüti verankert ist. «Jeder in Rüti kennt ihn. Er singt im Männerchor und nimmt an jeder Gemeindeversammlung teil. Arabinda ist ein fester Bestandteil dieser Gemeinde.»

Die Vernissage zur Skulpturen-Ausstellung von Arabinda Roy findet am kommenden Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr im Gewölbekeller des

Amthauses Rüti an der Amthofstrasse 4 statt. Die Ausstellung ist bis am 21. Januar jeweils von 14 bis 18 Uhr zu sehen.