Am Samstagmorgen wurde Kuhkalb eines Dürnter Bauern zum ersten Mal auf die Weide gelassen. Lange blieb es dort nicht. Um 15.15 Uhr wurde der Kommandant der Feuerwehr Rüti, Markus Bisig, von Goldwäschern ins Tobel zwischen Rüti und Dürnten gerufen. Sie hatten beobachtet, wie ein Kalb ins Tobel gefallen war. Verletzt schien es nicht, im Gegenteil, es rappelte sich auf und begann im Wald herumzuspringen.

«Wir fuhren zuerst zu zweit hin», sagt Bisig. Aber das Kalb sei «verwirrt und schreckhaft» gewesen und schnell wurde klar: Bisig brauchte Verstärkung. Um 15.46 Uhr bot er seine Feuerwehrs-Kollegen auf, die zu zehnt ausrückten.

Ein Novum für die Feuerwehr

«So ein Kalb, wenn das einmal ausgebüxt ist, dann lässt es sich nicht so schnell wieder einfangen», so Bisig. Deshalb habe man den Grosstierrettungsdienst aufgeboten, der wiederum zwei Personen ins Tobel schickte. «Unterdessen haben wir das Tier zur Beruhigung eingekreist.» Das vier Monate alte Tier habe aber stets wieder eine Lücke zwischen den 13 Personen – mittlerweile war auch der Bauer informiert und anwesend – gefunden. «Es nahm auch noch ein Bad in der Jona, da dachten wir, jetzt beruhigt es sich.» Dem war nicht so.

Erst kurz vor 19 Uhr gelang es den Rettern, das Tier eng genug einzukreisen, so dass es der Grosstierrettungsdienst mit einem Gewehr betäuben konnte. Es sei, soweit er sich erinnern könne, das erste Mal gewesen, dass man zu einer Kälberrettung ein Betäubungsgewehr habe einsetzen müssen, sagt Bisig. «Normalerweise fallen Tiere in eine Güllengrube, nicht ins Tobel.» Um 19.15 Uhr konnte der Bauer sein Kalb abtransportieren. Es ist mittlerweile wieder bei seiner Herde auf der Weide.

In der Übermut über die Klippe

Der Landwirt sagt, er habe die junge Kuh beim Ausbruch beobachtet. Weil das Kalb zum ersten Mal auf der Weide gewesen sei, sei ihm wahrscheinlich nicht bewusst gewesen, dass der Zaun geladen ist. «Und wenn es dann den Strom spürt, dann geht es vorwärts und nicht mehr zurück.»

Die Weide befindet sich unweit von Wald und Tobel. Obwohl er sofort eine Suchaktion gestartet habe, sei das Kalb unauffindbar gewesen. «Es ist wohl in seiner Übermut unvorsichtig gewesen und über die Klippe gesprungen», so der Bauer. Laut dem Feuerwehrkommandanten Bisig, ist es erstaunlich, dass es dabei unverletzt blieb. «Das Tobel ist an dieser Stelle sehr steil. Die Menschen, die dort abstürzen, bleiben selten unversehrt.»