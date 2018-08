Bei einem Raub am frühen Donnerstagmorgen, 9. August, ist in Rüti ein Taxichauffeur verletzt worden. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. So sei der Personenwagen während dem Überfall im fahrenden Fahrzeug mit diversen Verkehrseinrichtungen kollidiert. Die unbekannten Täter sind flüchtig.

In Winterthur eingestiegen

Die Kantonspolizei schildert den Vorfall folgendermassen: Gegen 1.30 Uhr stiegen beim Stadttor beim Hauptbahnhof Winterthur drei junge Männer für eine Fahrt nach Rüti in ein Taxi. Bei der Post an der Ferrachstrasse in Rüti verliessen zwei der Fahrgäste kurz nach 2 Uhr das Fahrzeug. Der Dritte nahm noch im Auto plötzlich eine Schlagwaffe zur Hand, bedroht damit den Taxichauffeur und verlangte die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen. In der Folge beschleunigte der Lenker das Fahrzeug und fuhr Richtung Ermenswil SG. Während der Fahrt schlug der unbekannte Täter schliesslich mehrmals auf den Taxichauffeur ein. Ausgangs Rüti verlor der Lenker die Herrschaft über das Fahrzeug. Dieses kollidierte daraufhin mit diversen Verkehrseinrichtungen, bevor es zum Stillstand kam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuss in unbekannte Richtung.

Das Opfer begab sich zu einer nahegelegenen Liegenschaft, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde der Taxifahrer ins Spital gebracht. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern sei bis anhin erfolglos verlaufen.

Polizei sucht Zeugen

Die drei Täter sind zwischen 20-25 jährig und zirka 160 Zentimeter gross. Alle hatten Rucksäcke dabei und trugen schmutzige Schuhe. Einer der Männer habe vermutlich arabisch gesprochen.

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub am Taxistand beim Stadttor Winterthur oder bei der Post in Rüti oder dem Unfall ausgangs Rüti gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (zo)