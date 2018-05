Es kann noch gehofft werden in Rüti: Die 1. August-Feier könnte trotz Absage des Gemeinderats noch stattfinden. So hat sich vergangene Woche der bereits engagierte Redner zu Wort. SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köppel will die Organisation in die Hand nehmen und die Feier in Rüti durchführen. Der Gemeinderat freute sich zwar über das Engagement, gibt allerdings zu bedenken, dass ein Rütner Verein die Feier organisieren muss. Will sich Köppel an der offiziellen 1.-August-Feier beteiligen, müsste er sich dazu also einen Verein suchen, dem er seine Unterstützung anbieten kann. Hier drängt sich am ehesten die lokale SVP auf.

Parteipräsident Rolf Tremp hat vergangene Woche angekündigt, dass er sich über das Pfingstwochenende mit dem Rütner Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) und Roger Köppel in Verbindung setzten will. Dies habe er getan, sagt Tremp. «Einen Entscheid haben wir aber noch nicht getroffen.» Er werde innert einer Woche eine ausserordentliche Parteiversammlung einberufen.

Auch in Dürnten abgesagt

«Wenn so ein Angebot kommt, möchte man das natürlich auch anpacken», so Tremp. Er gehe aber den demokratischen Weg und bespreche die Sachlage mit den Parteimitgliedern. Spätestens Mitte nächste Woche werde die SVP allerdings wissen, ob sie den Anlass organisieren wolle.

Im Bezirk Hinwil ist Rüti nicht die einzige Gemeinde, die keine Organisatoren für die Bundesfeier finden kann. Auch der Dürntner Gemeinderat musste die Feier absagen.

«Anhand des Falles in Dürnten sieht man: Die Absage der 1. August-Feier ist kein Rüti-, und auch kein SVP-Problem. Vielmehr ist es ein Problem der Gesellschaft. Die heutige Generation scheint andere Prioritäten zu haben», sagt Rolf Tremp.