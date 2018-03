Vor vier Jahren schnitt die SVP schlecht ab: Sowohl Ruedi Menzi als auch Parteikollege Rolf Tremp scheiterten an der Urne, sodass die wählerstärkste Partei vier Jahre lang ohne einen Vertreter in der Rütner Exekutive verbringen musste. Nach einer stillen Wahl wird neu Peter Heierle für die SVP im Gemeinderat sitzen. «Ich war einerseits erstaunt, dass es zu einer stillen Wahl kam. Andererseits bin ich erfreut, dass die SVP wieder Teil des Gemeinderates ist», sagt Heierle.

Es sei ein Erfolg, da die SVP nun nicht mehr ausserhalb des Gemeinderates politisieren müsse. Wird dadurch in Zukunft die Oppositionsrolle, die die SVP mit Lust ausfüllte, etwas abgeschwächt werden? Heierle gibt sich zuversichtlich. «Ich glaube schon, dass sich die Oppositionsrolle etwas abschwächen wird. Der Gemeinderat ist nun wieder breiter abgestützt und es werden verschiedene Interessen berücksichtigt.»

Allerdings liege der Entscheid hinsichtlich der Oppositionsrolle natürlich nicht alleine bei ihm, sondern auch bei der Parteileitung, fügt der neue SVP-Gemeinderat an. Auch der für vier weitere Jahre bestätigte Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) ist froh darüber, dass die Partei wieder in den Gemeinderat zurückkehrt. «Ich gehe davon aus, dass die SVP die Geschäfte des Gemeinderates aus einem anderen Blickwinkel betrachten wird, wenn sie neu als Teil des Gemeinderates wieder in der Verantwortung steht.»

«Gemeinderat zu sein, bedeutet viel Arbeit. Dies neben Job und Familie unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach.» Peter Luginbühl (FDP), Gemeindepräsident

Dass kein Sprengkandidat auftauchte, der die stille Wahl noch hätte verhindern können, habe ihn ein «bisschen» überrascht, so Luginbühl. Aber gleichzeitig zeige es auch, dass das Miliz-System einen schweren Stand habe. «Gemeinderat zu sein, bedeutet viel Arbeit. Dies neben Job und Familie unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach.» Dies könne mit ein Grund sein, warum auf die neun Gemeinderatssitze nur neun Personen kandidierten. Die stille Wahl mache so logischerweise Sinn.

Gleichzeitig betont der Gemeindepräsident, dass es auch zu begrüssen sei, wenn durch eine «richtige» Wahl das Volk mitentscheide, man als gewählter Kandidat quasi einen «offiziellen Auftrag» erhalte. Neben Heierle halten mit Urs Kapp (EVP) und Claudia Lehmann Curschmann-Ullmann (SP) zwei weitere Neulinge im Gremium Einzug.

Still gewählt wurden neben dem Gemeinderat auch die 40 Mitglieder des Wahlbüros und die Bürgerrechtskommission. Von deren acht Sitzen wurden sechs neu besetzt. Lediglich Silvia Eckert (FDP) und Thomas Leutenegger (CVP) verbleiben für vier weitere Jahre in der Bürgerrechtskommission. Einen Kandidatenüberschuss und somit am 22. April eine Kampfwahl gibt es indes in der Schulpflege, der Sozialbehörde und der Rechnungsprüfungskommission.