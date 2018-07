Zum 20. Mal feiert der Sternenkeller in Rüti seine «Hundsverlochete». Um das Jubiläum gebührend zu begehen, beginnt das Fest heuer bereits um 14 Uhr mit einem Kinder- und Familiennachmittag. Ein Karussell, hautnah miterlebte Magie vom Zauberer Buccini und ein Schminktisch sorgen erst für strahlende Gesichter bei den Kleinen. Zwei Stunden später eröffnet das Rütner Alphornquartett «Echo von der Wacht» dann das musikalische Programm im Sternenkeller.

Theater wird zur Konzertbühne

Dieses Jahr haben die Organisatoren wieder 40 bis 50 Musikerinnen und Musiker zusammengetrommelt, um das Rütner Theater in eine Festhütte zu verwandeln. Wie viele es schlussendlich genau sein werden, wissen selbst die Veranstalter noch nicht. Denn das musikalische Programm ist zwar beisammen, «aber vielleicht kommt ja spontan noch etwas dazu», sagt Initiator David Aebli.

Den Raum für solche Spontaneität, den will er sich nicht nehmen lassen. Vor einigen Jahren etwa habe ein Akkordeonspieler mit einer Jodlerin das Publikum während den Bühnen-Umbauphasen unterhalten. Das sei eigentlich nicht von langer Hand geplant gewesen, so Aebli. «Das kam unerwartet und war unglaublich schön, eine Sternstunde.»

Den definitiven «Fahrplan» veröffentlichen die Organisatoren darum erst am Fest selbst, dem 5. August. Bereits jetzt steht aber schon fest, dass an der Hundsverlochete nicht immer die gleiche Leier gespielt wird. «Von Schweizer Musik über ‹Folkiges› bis bin zu Jazz bieten wir dieses Jahr eine breite Palette an Musikstilen», so Aebli. Hätten sie die vergangenen Jahre einfach alle Musiker angeschrieben, die sie kennen, habe man dieses Jahr bewusst auf eine gute Durchmischung der Genres geachtet.

Drei Bühnen, je 40 Minuten

Auf mittlerweile drei verschiedenen Bühnen geben die Künstler ihre 40-minütigen Konzerte. Die «klassische» Theaterbühne im Keller ist fürs ungestörte Zuhören, dort wird es nur Musiker, Publikum und Sound geben. «Bei der Rollbühne vor dem Sternenkeller ist natürlich noch immer die Musik die Hauptsache», sagt Aebli. Aber der Rahmen sei «offener»: Essen, Trinken und Schwatzen runden dort das Konzerterlebnis ab. Auf der Unplugged-Bühne im Garten hinter dem Haus schliesslich wird nur akustische Musik gespielt.

«Die Leute müssen sich schon ein bisschen bewegen, wenn sie alles sehen wollen», meint Aebli. Sie sollen sich durchmischen und miteinander beisammen sein, auch mit den Musikern. «Vor 20 Jahren war die Idee, ein Sommerfest für Musiker zu veranstalten, deren Bands ferienhalber unvollständig waren. Wir wollten ihnen so Auftrittsmöglichkeiten und Gelegenheit für Jamsessions bieten», erinnert sich Aebli. Damit war die «Hundsverlochete» geboren, deren Name angelehnt ist an die sogenannten «Hundstage» – die Periode vom 23. Juli bis zum 23. August, der heissesten Zeit des Jahres – während denen das Fest steigt.

Bis 5 Uhr früh gespielt

Aus der Anfangszeit stammt auch eine der schönsten Erinnerungen Aeblis: «Bei ersten Fest haben einige von uns bis 5 Uhr in der Früh zusammen im Keller gespielt.» So etwas habe es seither nicht wieder gegeben. Im Verlauf von 20 Jahren ändert sich natürlich einiges. Die Stubete im Sternenkeller hat sich seit ihren Anfängen weiterentwickelt. «An das erste Fest kamen noch beinahe gleich viele Zuhörer wie Musiker», sagt Aebli. Heute kommen auf gut 50 Künstler 200 Besucher.

Trotz dieses Wachstums ist das Miteinander von Publikum und Interpreten für Aebli noch immer wichtig. Wer beispielsweise bei einer Jamsession mit den Musikanten mitmachen möchte, kann das tun. «Wir sind zwar eine Szene aus Musikern, die sich kennt», sagt Aebli, «aber auch wer nicht zum ‹Kuchen› gehört, ist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen.»

Spontaneität und Veränderungen gehören also zur «Hundsverlochete» dazu. So ist der diesjährige Familiennachmittag nicht zwangsläufig nur ein Jubiläumsprojekt. «Entschieden ist zwar noch nichts», so Aebli, «aber falls er gut läuft und lässig ist, können wir uns vorstellen, so etwas auch in Zukunft immer mal wieder zu veranstalten.»

«Hundsverlochete», 5. August 2018, Sternenkeller Rüti, freier Eintritt, Hutkollekte, weitere Informationen unter: www.sternenkeller.ch.