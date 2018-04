Martin Suter (SVP) verliert die Wahl um das Präsidium der RPK an Leo Keller (SP), in der Sozialbehörde wurde die SVP abgewählt und in der Schulpflege erhielt die SVP-Kandidatin von allen am wenigsten Stimmen. Der allgemeine Abwärtstrend der SVP hinterlässt auch in Rüti Spuren.