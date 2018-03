Der Vorfall im Juli vor zwei Jahren sorgte für Aufregung: Gut zwanzig Rechtsradikale griffen auf offener Strasse in Zürich-Wiedikon einen orthodoxen Juden an. Der Rädelsführer – offenbar der ehemals in Rüti wohnhafte Sänger der Band Amok, Kevin G. – soll dabei den Juden bespuckt, beschimpft und zu schlagen versucht haben. Heute Dienstag muss er sich vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

Bis zu 28 Monate Knast

Die Staatsanwältin klagt den heute 30-Jährigen wegen Rassendiskriminierung an. Sie verlangt eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Busse von tausend Franken. Zudem sollen ihr zufolge zwei einschlägige, bedingt ausgesprochene Strafen widerrufen werden: aus den Jahren 2012 und 2013. In beiden Fällen sei der Beschuldigte in der fünfjährigen Probezeit erneut straffällig geworden.

Die Konsequenz, falls das Gericht den Anträgen der Staatsanwältin folgt: Kevin G. müsste für 28 Monate ins Gefängnis und auch eine noch unbekannte Geldstrafe bezahlen.

«Wir werden euch alle vergasen»

Gemäss der Anklageschrift soll Kevin G. damals den orthodoxen Juden auf dem Trottoir der Uetlibergstrasse dreimal bespuckt haben, «um seiner Verachtung Ausdruck zu verleihen». Er habe den Juden am Hut, im Gesicht und im Schulterbereich getroffen.

Der Jude sei daraufhin schnell davon gegangen, worauf Kevin G. ihn verfolgt haben und ihm die Worte «Scheissjude», «Wir werden euch alle vergasen» und «Wir schicken euch nach Auschwitz» nachgerufen haben soll. Dabei habe er auch den Arm zum Hitlergruss ausgestreckt und «Heil Hitler!» gerufen. Schliesslich habe er versucht, den Juden zu schlagen, sei aber von Passanten daran gehindert worden. (zo)