Der FC Rüti kann nicht mehr siegen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war er in Frauenfeld nicht das schlechtere Team und nicht zum ersten Mal verlor er unglücklich nach einem Tor kurz vor Schluss. «Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen», sagte FCR-Coach Shaip Krasniqi denn auch. Und dieses hätten sich die Rütner in der Nachspielzeit auch beinahe gesichert. Doch verweigerte der Schiedsrichter dem vermeintlichen Ausgleichstreffer wegen angeblichen Foulspiels die Anerkennung.

Lange Zeit hatte sich eine torlose Begegnung abgezeichnet. Rüti hatte jeweils zu Beginn der Halbzeiten mehr vom Spiel, die Thurgauer danach. Zwingend in ihren Aktionen waren indes beide Mannschaften nicht. Rüti hatte im zweiten Abschnitt eine einzige gute Gelegenheit, die Syla aber nicht zu nutzen wusste, weil der gegnerische Keeper seinen eigentlich guten Schuss nach gekonntem Dribbling parierte. Effizienter war das Heimteam in der 88. Minute: Nachdem der Ball nach einer Ecke eigentlich schon geklärt war, traf der junge Nezaj per Kopf zum entscheidenden 1:0.

Frauenfeld - Rüti 1:0 (0:0). - Tor: 88. Nezaj 1:0.