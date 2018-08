Die in Rüti heimische Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland GWVZO fördert heuer mehr Wasser als im legendären Hitzesommer 2003. 32 Millionen Liter Trinkwasser waren es an einem Tag. Das Wasser wird auf Rüti und weitere Gemeinden aufgeteilt. Die gemeindeübergreifende Kooperation hat ihre Wurzeln in einem mittlerweile nur allzu bekannten Problem.