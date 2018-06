Rüti zeigte sich im letzten Saisonspiel in Schaffhausen noch einmal von seiner besten Seite und gewann eher zu knapp 5:3. «Sowohl spielerisch als auch läuferisch war das eine ganz starke Leistung», lobte Trainer Shaip Krasniqi sein Team, aus dem die jungen Rastoder und Smajlovic herausragten, die zusammen gleich acht Scorerpunktee anhäuften. Während die Oberländer die Saison auf dem ansprechenden sechsten Platz, beenden, fielen die Schaffhauser Reserven durch die Niederlage noch unter den Strich und steigen in die zweite Liga ab.

Die Rütner zeigten von Beginn weg, dass sie nicht gewillt waren, dem dringend auf Punkte angewiesenen Heimteam unter die Arme zu greifen. Sie liessen den Ball gekonnt laufen und kombinierten sich wiederholt gefährlich in die Nähe des gegnerischen Tores. Eine dieser Stafetten schloss Smajlovic nach einer halben Stunde zum 1:0 für den FCR ab. Die Gäste agierten auch hernach druckvoll und Rastoder, der eine Flanke von Sturmpartner Smajlovic per Kopf verwandelte, erhöhte auf 2:0. Und noch vor der Pause erzielte Rastoder den dritten Treffer, indem er einen Abpraller nach einem Syla-Schuss verwertete.

Die Schaffhauser steckten nicht auf und vermochten im zweiten Abschnitt per Penalty früh zu verkürzen. Rüti zeigte sich darob aber gänzlich unbeirrt und Rastoder stellte den alten Abstand umgehend wieder her. Erst nachdem Rastoder nach feinem Zuspiel von Osmani gar ein viertes Mal getroffen hatte, nahmen die Rütner den Fuss vom Gas. Dies nutzten die Schaffhauser zwar zu zwei Toren in der Schlussphase; von einem Punktgewinn, der den Ligaerhalt bedeutet hätte, blieben sie indes weit entfernt.

Schaffhausen 2 - Rüti 3:5 (0:3). - Tore: 15. Smajlovic 0:1. 37. Rastoder 0:2. 43. Rastoder 0:3. 51. Vannuca (Penalty) 1:3. 53. Rastoder 1:4. 70. Rastoder 1:5. 79. Gläsemann 2:5. 93. Vannuca 3:5.