Nach zuletzt nur einem Punkt aus sieben Partien ist der FC Rüti im letzten Saison-Heimspiel glanzvoll zum Siegen zurückgekehrt. Gleich 4:0 gewann er im Interregio-Duell gegen den Drittplatzierten Uzwil. «Wir konnten noch einmal zeigen, wozu wir wirklich fähig sind. Das tut gut», sagte Rüti-Trainer Shaip Krasniqi danach.

Die Rütner starteten fulminant und Rastoder brachte das Heimteam nach Zuspiel Sylas schon in der 5. Minute mit einem gekonnten Lob in Führung. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die erfolgsversprechenden Möglichkeiten aber in Grenzen hielten. Insbesondere die Oberländer liessen überhaupt nichts zu; sie standen - mit dem knapp 16-jährigen Simeonovic als rechtem Verteidiger - kompakt wie lange nicht und leisteten sich kaum einmal einen Ballverlust.

Im zweiten Abschnitt legte Rüti gar noch einen Zacken zu und es dauerte nicht lange, bis Syla mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:0 traf. Die Rütner dominierten nur den Gegner, verpassten es aber trotz mehrerer Gelegenheiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Erst in der Schlussphase traf Smajlovic, jeweils ebenso uneigennützig wie ideal angespielt vom überragenden Syla, zwei weitere Male und krönte damit die exzellente Darbietung der Rütner.

Rüti - Uzwil 4:0 (1:0). - Tore: 5. Rastoder 1:0. 54. Syla 2:0. 80. Smajlovic 3:0. 87. Smajlovic 4:0.