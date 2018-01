Die Schulräume der kantonalen Berufsfachschule Rüti, in der heute rund 1200 Lernende in den Abteilungen Maschinenbauberufe und Dienstleistungsberufe ausgebildet werden, seien sehr gut ausgelastet, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Zudem fehlt ein grösserer Raum für gemeinsamen Unterricht, Prüfungen oder Informationsveranstaltungen.

Der pavillonartige eingeschossige Neubau soll zwei Klassenzimmer umfassen, die dank einer mobilen Trennwand zu einem Mehrzweckraum mit Bühne und 150 Sitzplätzen umgestaltet werden können. Damit wird das bestehende Angebot von kleineren Schulräumen ergänzt und der Raum kann die Funktion einer Aula übernehmen. Die Kosten für den Neubau sollen 3,5 Millionen betragen. Ein entsprechender Kredit liegt nun beim Kantonsrat.