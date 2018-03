Werner Bänziger staunte nicht schlecht, als er vergangenen Freitag von Rüti nach Bubikon spazierte. «Der Bach war an einer Stelle mit einer Art Fladen bedeckt», erzählt der Rentner. «So etwas habe ich noch nie gesehen.» Unansehnlich seien die Flecken auf dem Wasser gewesen, wüst hätten sie ausgesehen.

«So etwas habe ich noch nie gesehen.» Werner Bänziger

Regelmässig läuft der Bubiker die Strecke dem Bach entlang. Rund 400 Meter oberhalb der Badi Rüti hat es einen Wasserfall. Seit etwa einem halben Jahr falle ihm dort eine massive Schaumbildung auf. Die Fladen seien das erste Mal aufgetreten.

«Das schreibe ich den tiefen Temperaturen zu», sagt Bänziger. «Bei anderen Gewässern habe ich so etwas noch nie beobachtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas Natürliches ist. Die Schwarz zwischen Rüti und Bubikon ist offensichtlich ziemlich belastet.»

Grund für diese Vermutung sind runde Fladen, die er vergangenen Freitag rund 400 Meter oberhalb der Badi Rüti im besagten Bach beobachtet hat. Bei Temperaturen über Null schäume es an dieser Stelle heftig. «Bei Minustemperaturen bilden sich solche runden Fladen. Woher kommen diese Stoffe?» fragt sich Bänziger. «Wenn irgendwo etwas rein läuft, was nicht sollte, muss man das doch abklären.»

Kein Alarm bei der Ara

Knapp ein Kilometer weiter oberhalb ist die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Bubikon-Dürnten. «Wir haben ein Trübungsmessgerät, das misst, wie klar das Wasser von uns in die Schwarz fliesst», erklärt Betriebsleiter Reto Hasler. «Sobald auch nur ein bisschen Schlamm abgeht, schlägt das Gerät Alarm – auch mitten in der Nacht.»

«Es gibt mehrere Einläufe in diesen Bach, das kann von irgendwoher kommen.» Reto Hasler, Betriebsleiter ARA

Da es keinen Alarm gegeben habe, könne er ausschliessen, dass es eine Verschmutzung durch Schlamm durch die ARA gegeben habe. «Es gibt mehrere Einläufe in diesen Bach, das kann von irgendwoher kommen.»

Natürliche Ursache möglich

Nicht auszuschliessen sei auch eine natürliche Ursache für Schaumbildung in Gewässern. «Es gibt auch Pflanzen, die Stoffe absondern, die Schaum entwickeln.» Er habe dieses Phänomen auch schon in anderen Gewässern beobachtet. «Ich war in Skandinavien mitten in der Wildnis, kein Haus weit und breit. Und auch dort hatte es Schaum im Bach.» Allerdings gäbe es jetzt im Winter kein Pflanzenwachstum, die dieses Phänomen begünstigen würden.

«Infolge der tiefen Temperaturen von letzter Woche ist der Schaum aber offenbar vor dem Zerfallen gefroren.» Wolfgang Bollack, AWEL-Sprecher

Ein Augenschein in Rüti zeigt, dass sich an manchen Stellen am Rand des Beckens unterhalb des Wasserfalls ein bräunlich-gelber Schaum bildet, dieser scheint jedoch nicht besonders auffällig oder ungewöhnlich. Dies bestätigt auch das kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL). «Aufgrund Ihres Hinweises hat sich die Kantonspolizei ein Bild vor Ort gemacht.», sagt AWEL-Sprecher Wolfgang Bollack.

Die Kantonspolizei fand vor Ort «keinen Hinweis auf Gewässerverschmutzung.» (Foto: Christian Merz)

«Die Polizei konnte keine grössere Schaumbildung beobachten.» Das Wasser sei glasklar. Es gäbe keinerlei Hinweis auf eine Gewässerverschmutzung. An der fraglichen Stelle in der Schwarz in Rüti komme es offenbar zeitweilig zu einer leichten Schaumbildung, was nichts Aussergewöhnliches sei unterhalb eines Wasserfalls, sagt Bollack.

«Normalerweise zerfällt dieser Schaum schnell wieder. Infolge der tiefen Temperaturen von letzter Woche ist der Schaum aber offenbar vor dem Zerfallen gefroren.»

Grundsätzlich sei es wichtig, dass man die Polizei informiere, wenn der Verdacht bestehe, dass eine Gewässerverschmutzung vorliegt. «Dann können wir reagieren und Gewässerproben nehmen. Da es sich bei einem Bach um ein fliessendes Gewässer handelt, kann man Tage danach kaum mehr etwas feststellen.»