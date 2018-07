Am Montag entsorgte eine Frau illegal Abfall in Rüti. (Archivfoto: Nicolas Zonvi)

Die Polizei Rüti sucht eine unbekannte Frau, welche am Montag, 2. Juli, gegen 18.05 Uhr Abfall in die Jona geschüttet hat, schreibt die Gemeinde Rüti auf ihrer Webseite.

Demnach beobachtete ein Automobilist, wie die Unbekannte auf der Hauptstrasse von Tann her, kurz vor dem Härti-Verkehrskreisel in Rüti, vom Trottoir aus über das Brückengeländer Abfall aus einem Behälter in die Jona kippte.

Zeugenaufruf

Die gesuchte Frau ist etwa 55 bis 65 Jahre alt, 160-165 cm gross, trug dunkle Kleidung sowie ein Kopftuch. Die Polizei Rüti bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Hinweise bezüglich der Täterschaft unter 055 250 70 30 entgegen. (zo)