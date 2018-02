«Wir sind selber auch Natur- und Tierfreunde», sagt der frischvermählte Björn Häsler aus Rüti, der im vergangenen Oktober im Kaltbrunner Riet mit seiner Angetrauten Larissa ein romantisches Hochzeitsvideo drehte (Siehe Box). Dabei verstiess das Paar gegen Naturschutzgesetze. Gegen beide wurde in der Folge ein Strafbefehl erlassen.

«Wir waren von Anfang an absolut kooperativ.» Nach dem Videodreh hätten er und seine Frau bei Pro Natura versucht, die in Aussicht gestellte Busse gegen Freiwilligenarbeit zu tauschen. «Wir hätten gerne etwas Sinnvolles für das Riet getan.» Ausserdem hätte sich «auch der Staat mit der Umgehung des Rechtswegs viel Substanz sparen können», wie Häsler sagt. Schon nur die Einvernahmen durch die Polizei, welche pro Kopf eine Stunde gedauert hätten, seien wohl unglaublich teuer gewesen. Jeder und jede von ihnen hätte Pro Natura St. Gallen einen Arbeitstag in Aussicht gestellt. «Wir haben Hand geboten», resümiert der Beschuldigte. Die Naturschutzorganisation habe sie aber kühl abblitzen lassen.

Groll gegen Pro Natura

Antonia Zurbuchen, Leiterin der Geschäftsstelle des Kaltbrunner Riets, bestätigt auf Nachfrage, dass es ein Angebot für einen Freiwilligeneinsatz gegeben habe. Allerdings hatte Pro Natura die Anzeige zu diesem Zeitpunkt bereits an das Untersuchungsamt weitergeleitet. «Wir hatten keine Handhabe mehr, irgendetwas rückgängig zu machen.» Der Versuch des Ehepaares, ihr Vergehen wieder gutzumachen, kam also zu spät.

Pro Natura St. Gallen habe dem Paar allerdings angeboten, an einer Exkursion ins Riet teilzunehmen. «Auf diese Weise hätten die beiden erleben und verstehen können, warum es so wichtig ist, die Schutzverordnungen in diesem Gebiet zu beachten», erklärt Zurbuchen. Das Angebot stiess bei den Frischvermählten allerdings auf kein Interesse. Stattdessen hätten sie der Naturschutzorganisation mitgeteilt, dass sie deren Namen in ihrem Umfeld künftig «schlecht machen» würden und so dafür sorgen, dass diese keine Spenden mehr erhalten werde.

Exempel statuieren?

Diese Aussage bestätigt wiederum Häsler: «Unser Glaube an die Arbeit von Pro Natura hat gelitten», sagt er nicht ohne Wut in der Stimme. Sie hätten all ihre Freunde und Bekannten dazu angehalten, der Naturschutzorganisation keinen einzigen Franken mehr zukommen zu lassen. Mitverantwortlich für diesen Groll ist der Eindruck, dass Pro Natura an der Filmcrew ein Exempel statuieren wolle. «Das hat der uns vernehmende Polizist durchblicken lassen», erzählt Häsler. Die Naturschutzorganisation hätte genug von Hündelern, welche im Riet immer wieder Verbote missachteten und wolle Öffentlichkeit schaffen für ihr Anliegen.

Fakt ist: Trotz Verbotsschildern hielt sich die sechsköpfige Gruppe rund eineinhalb Stunden im Naturschutzgebiet auf. Neben Björn und Larissa Häsler war ein Regisseur dabei, ausserdem ein Beleuchter sowie zwei weitere Helferinnen. «Es waren allesamt Freunde von uns, die uns das Video zur Hochzeit schenken wollten», erzählt der Bräutigam. Die Szene im Kaltbrunner Riet entstand indes erst nach der Vermählung.

Ein Naturschützer beobachtete das Treiben und sprach die Filmcrew auf ihr Fehlverhalten an. Vergeblich, wie dieser sagt. Die Truppe hätte trotz Aufforderung weitergedreht. Diese Tatsache bestätigt der beschuldigte Frischvermählte: «Die beiden Frauen versuchten, mit dem aggressiv auftretenden Naturschützer in Ruhe zu reden, unsere Beweggründe darzulegen — leider erfolglos.» Der Naturfreund hätte ihnen klargemacht, dass er sie so oder so anzeigen werde. Daraufhin hätten sie beschlossen, weiterzudrehen.

Bewusster Verstoss

Dass es sich beim Kaltbrunner Riet um ein Naturschutzgebiet handelt, hätte er gewusst, erzählt Häsler. «Ich habe die Verbotsschilder gesehen, bemerkte dann aber einen Bauer, der auf dem Gelände Schilf mähte.» Er hätte daraus geschlossen, dass sie mit ihrem Filmdreh weniger kaputt machen würden als der Bauer mit seiner schweren Landwirtschaftsmaschine. «Wir hätten nie die unberührte Natur betreten, wenn da nicht ein Bauer das Schilf gemäht hätte», sagt Häsler.

Während des Drehs hätten sie lediglich den Teil des Riets betreten, auf dem der Bauer zuvor gemäht hatte. Zudem hätte das Pferd Calesdro, das seiner Angetrauten gehört, das eigentliche Riet gar nie betreten, sondern sich immer bei der Strasse befunden. «Wir haben keine Löcher oder andere Beschädigungen hinterlassen», ist Häsler überzeugt. Die Filmcrew sprach den Bauern an, der sehr «zuvorkommend und freundlich» reagiert hätte. «Er hat uns nicht darauf hingewiesen, dass das Betreten des Geländes eine schlechte Idee sein könnte», verteidigt er sich.

Riesiger Zufall

Das Hochzeitsgrüppchen hat offenbar just den Tag erwischt, an dem der Bauer den jährlichen Pflegeschnitt ausgeführt hat. Ansonsten hätten sie dort wohl auch gar nicht filmen können, denn vorher war die Vegetation gemäss Pro Natura an dieser Stelle rund einen Meter hoch und das Pferd wäre nicht so problemlos durchgekommen.

Die Bauern haben einen Pflegeauftrag, da das Naturschutzgebiet sonst schnell verbuschen und seltene Pflanzenarten nicht überleben würden. Die Bauern sind die einzigen, die für diesen Zweck die Fläche betreten dürfen. Die Arbeiten werden jeweils maschinell erledigt

Von der Schönheit geblendet

Dass die Wahl auf das Kaltbrunner Riet fiel, sei dem Zufall geschuldet. «Wir hatten keine genaue Vorstellung davon, wo wir drehen wollten. Dann sahen wir diesen schönen Platz in der herrlichen Herbstsonne und dachten «Wow!».» Der Wirbel könne die Freude am Film nicht schmälern, sagt Häsler. Im Gegenteil: Für die Eheleute habe er nun eher eine noch grössere Bedeutung. Dennoch würden sie es heute anders machen. «Wenn wir gewusst hätten, welche Kreise das Video zieht, hätten wir an einem anderen Ort gedreht.» (Eva Pfirter, Fabienne Sennhauser, Zürichsee-Zeitung)