Xherdan liebt den Platz auf dem Balkon in Rüti. (Foto: Seraina Boner)

WM-Euphorie in der Schweiz: Gegen den Rekordchampion Brasilien erzwingt die standfeste SFV-Auswahl in Rostow am Don ein 1:1. Die Helden sind mit Torschütze Steven Zuber, Torhüter Yann Sommer und Kämpfer Valon Behrami schnell gefunden.

Die Rütnerin Sandra Filippi dürfte aber ganz genau hingeschaut haben, wer den Eckball zu Zubers Kopfballtreffer in der 50. Minute trat:

Filippi ist Fan von Mittelfeldmotor Xherdan Shaqiri, der sich einen Assist notieren lassen konnte. Die 45-Jährige taufte sogar einer ihrer Katzen Xherdan. Die Canadian Sphynx trug zum WM-Auftakt auch das Trikot der Schweizer Nummer 23:

Wie ein rosa Meister Yoda

Richtig gesehen: Xherdan, eine Canadian Sphynx, ist nackt. Und das bald fünfjährige Tier ist ein Star auf der Online-Plattform Instagram. Fast täglich lädt seine Besitzerin Sandra Filippi Fotos und Videos ihres Vierbeiners hoch. Fast 10’000 Menschen verfolgen das Leben von Xherdan online.

Dieser posiert für die Kamera. Immer nackt, immer faltig, immer grimmig. Oft sieht er aus wie ein rosa Meister Yoda. Sein Äusseres täusche aber, sagt Filippi. Er sei sehr anhänglich. «Fast schon besitzergreifend», sagt sie (mehr dazu).

Hoffentlich wird Xherdan weiterhin Grund zur Freude an Shaqiri haben – auch wenn ihm diese nicht einfach von seinem grimmigen Gesicht abzulesen ist. (mig/fbe)