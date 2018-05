Die Haare von Xherdan sind kaum sichtbar und er schaut irgendwie grimmig in die Welt. Trotzdem ist er ein Star. Die Rede ist nicht vom Mittelfeldspieler der Schweizer Fussballnati Shaqiri. Xherdan ist eine Katze. «Eine Canadian Sphynx», präzisiert seine Besitzerin Sandra Filippi. Die 45-jährige Rütnerin hat ein Faible für nackte Katzen.

Xherdan lebt kein normales Katzenleben. Das bald fünfjährige Tier ist ein Star auf der Online-Plattform Instagram. Fast täglich lädt seine Besitzerin Sandra Filippi Fotos und Videos ihres Vierbeiners hoch. Fast 10’000 Menschen verfolgen das Leben von Xherdan online. Dieser posiert für die Kamera. Immer nackt, immer faltig, immer grimmig. Oft sieht er aus wie ein rosa Meister Yoda. Sein Äusseres täusche aber, sagt Filippi. Er sei sehr anhänglich. «Fast schon besitzergreifend», sagt sie. Er folge ihr wie ein kleines Kind in die Küche, vor den Computer oder ins Schlafzimmer.

Eigenes Zimmer

Dabei hätte der Kater ein eigenes Zimmer, das er sich mit den beiden anderen Katzen teilt. Ein Katzenbaum, ein grosses Bett mit Decke und Kissen bietet den Büsis ein Rückzugort in der grossräumigen Rütner Altbauwohnung. Die Katzen seien mehr als nur Haustiere. «Sie sind mein Hobby». sagt Filippi. Sie bückt sich, hebt Xherdan hoch, streichelt ihn.

«Er freut sich», sagt sie mit dem Gesicht zu ihm gewandt. Das Gesicht des Katers sieht unverändert aus, er schaut noch immer so, als ob ihm jemand gesagt hätte, dass es heute kein Futter gebe.

Haut wie Pfirsich

Auch ihre beiden anderen Katzen Nelson und Tiffany gehören der Sphynx-Rasse an, sind aber viel dünner als Xherdi, wie ihn seine Besitzerin liebevoll ruft, wenn er sich auf dem Katzenbaum versteckt.

Filippi streicht über seinen Kopf. Auf seiner Haut wachsen kaum sichtbare Härchen, sie fühlt sich an wie ein Pfirsich. «Wenn er sich freut, dann schwitzt er.» Zwischen ihr und Xherdan sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Sie sei fasziniert von seiner Nacktheit. «Er ist wie ein Fabelwesen.»

Eine Meinung, die nicht alle teilen. Sie bekomme schon hie und da negative Mitteilungen über Instragram. «Die schreiben dann, dass sie Xherdan grusig finden.» Viel Aufmerksamkeit schenke sie solchen Meldungen nicht. Viel Zeit darüber nachzudenken, hat Filippi auch nicht.

Schliesslich nehme die Pflege der Katzen viel Zeit in Anspruch. Ihre Nacktheit macht die Pflege viel intensiver als bei Katzen mit Fell. «Durch den fehlenden Pelz wird halt nichts verdeckt.» Das heisst konkret: Die Krallen werden regelmässig geschnitten und die Ohren gereinigt. Auch das Hinterteil wird geputzt und das Maul nach dem Essen gesäubert.

Selbstgemachtes Futter

Auch wenn es um das Futter für die Katzen geht, ist für Sandra Filippi nur das Beste gut genug. «Einmal im Monat kaufe ich Fleisch ein», sagt sie. Aus Pouletfleisch, Innereien, gemahlenen Knochen, Mineralien, Ölen und Vitaminen entstehen die Mahlzeiten für die Tiere.

«Am Anfang ist das schon kompliziert», sagt Filippi. «Doch irgendwann hat man den Dreh raus.» Auch sie ernähre sich sehr gesund. Daher sei es für sie von Beginn an klar gewesen, dass auch ihre Tiere so essen sollen. Für die kommende WM-Saison will die Rütnerin ihren Kater online in Szene setzen. «Wir haben uns einiges überlegt, wie man meinen Xherdan mit seinem fussballspielenden Namensvetter verbinden könnten», sagt sie.