Es kam aus heiterem Himmel: Ex Libris teilte vergangene Woche mit, dass 43 von 57 Filialen in der Schweiz geschlossen werden. Von der Schliessung ist auch die Filiale in Rüti betroffen. Die Meldung sei auch für sie aus dem Nichts gekommen, sagt Gisela Köhler. Die Vermieterin des Ladenlokals, in dem sich seit dem 1. Juli 2001 die Rütner Ex Libris Filiale befand, sagt: «Sie haben den Mietvertrag per 31. März 2018 gekündigt.»

Nicht nur sie ist von einer Kündigung betroffen. Die drei Angestellten der Rütner Filiale gehören zu den 114 Mitarbeitern die durch die Restrukturierung ihre Stelle verlieren. Laut Ex Libris Unternehmensleiter Daniel Röthlin sei der Schritt unvermeidlich gewesen, «um als starkes Unternehmen in die Zukunft gehen zu können.» Ohne schmerzliche Eingriffe sei dies leider nicht möglich gewesen.

Digitalisierung verändert Einkaufsverhalten

«Jede einzelne Filiale wurde auf ihre Rentabilität angeschaut.» Offensichtlich war Rüti unter denjenigen Filialen, die sich nicht mehr lohnten. Marie-Christine Schindler, Mediensprecherin von Ex Libris, erklärt, dass sich das Einkaufsverhalten der Menschen durch die Digitalisierung verändert habe.

«Es hat sich nicht nur vom Stationären weg ins Internet verlagert. Medien werden auch anders genutzt, insbesondere Filme und Musik immer mehr digital als Download oder im Stream konsumiert.»

Während man im Onlinehandel mit über 21 Millionen Artikeln über den schweizweit grössten Online-Shop verfügt und zu den Top Ten gehört, verlor das stationäre Geschäft in den letzten Jahren stetig an Boden. «In den letzten neun Jahren sank der Umsatz um 60 Prozent», sagt Schindler.

Sie betont, dass zwar die Betroffenheit der Mitarbeiter, die ihre Stelle verlieren, gross war. «Sie wissen aber auch, dass die Marktentwicklungen nicht ihre Schuld ist.» Man werde den Betroffenen bei der Stellensuche so gut wie möglich behilflich sein.

Keine Auskunft

Ein Besuch vor Ort zeigt eine aufgewühlte Angestellte, die an diesem Montagmorgen zum Thema keine Auskunft geben möchte. «Wir dürfen nichts sagen. Sie müssen sich an die Medienstelle wenden.» Es sei zum Schutz der Mitarbeiter, dass diese keine direkte Auskunft geben dürften, sagt Schindler.

Auch für Bruno Rüegg, Vorsteher der Werbevereinigung Märtegge, kam das Aus für die Rütner Ex Libris Filiale überraschend. «Wir haben es vor Kurzem erfahren. Es ist schade.» Er habe gedacht, dass grössere Fachhandelketten einfacher überleben könnten. Offensichtlich sei das nicht der Fall und Ex Libris habe die Konsequenzen aus den fehlenden Umsätzen schneller gezogen, als er erwartet hätte.

Als Nachfolger im leeren Ladenlokal wünsche er sich einen sogenannten «Frequenzbringer». Also «einen Laden, der möglichst viel Laufkundschaft mitbringt, von dem möglicherweise der Märtegge als Ganzes profitieren könne. «Aber das sind Wünsche. Wir haben keinen Einfluss auf die Auswahl», so Rüegg.

Suche nach einem Nachfolger

Dieser Entscheid liegt bei der Vermieterin. Gisela Köhler sagt, sie habe bereits Anfragen erhalten. Allerdings sei noch kein Entscheid gefallen.

«Ich suche an dieser guten Lage einen neuen Mieter, der mit seinem Sortiment das Angebot im Ort ergänzt - was vielleicht nicht ganz einfach ist», so Köhler.