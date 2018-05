Am Freitagabend musste die Feuerwehr Rüti kurz vor 18:30 Uhr wegen eines brennenden Gasgrills ausrücken. Beim Eintreffen der 9 Feuerwehrleute waren die Flammen vom Anwohner bereits mit einem Pulverlöscher bekämpft worden. Die Feuerwehr stellte danach ein Leck an der Gasflasche fest, wobei diese daraufhin vollständig entleert wurde, wie die Feuerwehr Rüti in einer Mitteilung schreibt. Nach kurzer Einsatzzeit von einer Stunde, konnte der Rückzug angetreten werden. Der Vekehr wurde während der Einsatzzeit nicht beeinträchtigt.

Die Feuerwehr Rüti macht darauf aufmerksam, dass Gasflaschen aus dem Ausland gefährlich sein können. Es gebe keinen internationalen Standard und viele unterschiedlichen Anschlüsse. Bei einem Grill oder einer Gasflasche aus dem Ausland müsse man deshalb immer den passenden Adapter oder Druckregler besorgen.