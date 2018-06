Am Freitagabend kurz vor 18.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rüti auf Grund einer weisslich auslaufenden Flüssigkeit in die Jona, alarmiert. Es rückten 13 Feuerwehrleute aus und machten sich vor Ort einen Überblick. Der Einlauf des verunreinigten Wassers wurde vorerst mit einem Rohrzylinder eingedämmt, wie die Feuerwehr Rüti in einer Medienmitteilung schreibt.

Des Weiteren wurde dann die Ursache gesucht, die Kantonspolizei kam vor Ort und das AWEL wurde hinzugezogen. Als Grund für die Verunreinigung konnte schliesslich eine eine verschmutzte Sickerleitung auf einer nahegelegenen Baustelle ausgemacht werden.

Nach gut 3 Stunden Einsatzzeit konnte die Rohrleitung mittels eines Saugwagens einer Rohrreinigungsfirma gespült werden, umso das weitere Einlaufen von verunreinigtem Wasser zu verhindern, schreibt die Feuerwehr Rüti weiter. Um 23 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.