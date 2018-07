Am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rüti zu einem Fahrzeugbrand in die Steinacherstrasse alarmiert. Dies teilt die Feuerwehr in einer Mitteilung mit. Die Feuerwehr rückte mit 13 Personen aus. Am Ort eingetroffen begrenzte sich das Feuer auf den Motorraum. Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen um ein ausbreiten auf den Rest des Autos und die angrenzenden Büsche und den Zaun zu verhindern.

Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden und das Auto wurde nach ersten Untersuchungen, von der Kantonspolizei Zürich, dem Besitzer übergeben. Ein Teil der Steinacherstrasse wurde wärend des Einsatzes komplett gesperrt. Es entschand Sachschaden, Personen wurden keine verletzt. (zo)