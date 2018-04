Am Abend des Ostersamstags wurde die freiwillige Feuerwehr Rüti an einen Brandeinsatz am Bahnhof gerufen. Wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt, brannte ein Abfalleimer auf dem Perron beim Gleis 1 mitsamt Rauchentwicklung.

Keine Gefahr für Passanten

Die Feuerwehr konnte den Brand sogleich löschen. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Passanten bestanden. Nach nur kurzer Einsatzzeit konnten die 14 ausgerücken Feuerwehrleute wieder den Rückzug antreten.