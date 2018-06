Cup-Sieger FC Zürich gastiert in der Vorbereitung auf die neue Super-League-Saison erneut in Rüti. Die Zürcher tragen auf der Schützenwiese am Samstag, 30. Juni, ein Testspiel gegen den FC St. Gallen aus. Die Zürcher beehren Rüti, wo FCZ-Präsident Ancillo Canepa aufuwchs, öfter mit Testspielen.

Vor einem Jahr war der FC Rüti selber Testgegner und verlor 0:5. Canepa, der einst selber im Trikot des FC Rüti spielte, wurde damals bei den Zürchern gar für die Schlussviertelstunde eingewechselt. Im Duell mit dem Super-League-Gegner St. Gallen dürfte der FCZ-Präsident wohl auf einen Einsatz verzichten. (zo)