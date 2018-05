Es ist seit Wochen das gleiche Lied beim FC Rüti. Auch gegen Bazenheid war er nicht das schlechtere Team, erspielte sich etliche Gelegenheiten und zeigte insbesondere in der zweiten Hälfte eine ansprechende Leistung. Und doch ging er am Ende mit einer knappen 2:3-Niederlage vom Platz. «Ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen, aber im Fussball zählen halt die Tore», resümierte Rütis Trainer Shaip Krasniqi enttäuscht.

Dabei hatte die Partie für die Oberländer nach Wunsch begonnen. Sie waren trotz vieler Umstellungen und der verletzungsbedingten Abwesenheit von Topscorer Syla, Spielmacher Osmani und Stammtorhüter Calendo sofort präsent und gingen nach einem sehenswerten Angriff, den Rastoder abschloss, bereits nach 10 Minuten im Führung. Diese währte indes nur kurz: Nachdem der junge FCR-Keeper Frank zunächst eine grosse Chance Bazenheids noch hatte vereiteln können, fiel der Ausgleich im Anschluss an einen langen Einwurf doch. In der Folge liess Rüti ein wenig nach, derweil das Heimteam seine stärkste Phase hatte. Und weil dieses seine Überlegenheit auch in Tore umzumünzen wusste, sahen sich die Rütner zur Pause nach einem Doopelschlag einem 1:3-Rückstand gegenüber.

Nach dem Seitenwechsel suchte Rüti sogleich den Anschlusstreffer, doch Rastoder verfehlte das leere Tor. Weitere Möglichkeiten wurden verpasst, und es dauerte bis zur 77. Minute, ehe wiederum Rastoder die Rütner Hoffnungen auf einen Punktgewinn nochmals nährte. Obwohl die Oberländer bis zuletzt alles unternahmen, blieb ihnen dieser aber verwehrt.

Bazenheid - Rüti 3:2 (3:1). - Tore: 10. Rastoder 0:1. 13. 1:1. 30. 2:1. 32. 3:1. 77. Rastoder 3:2.