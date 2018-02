Eine 49-jährige Frau war am Dienstagnachmittag um 13.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Rütistrasse in Richtung Rapperswil unterwegs. Als sie nach rechts in die Belsitostrasse abbog, rammte sie auf dem vortrittsberechtigten Fahrradweg eine 57-jährige E-Bikefahrerin.

Sie war ebenfalls in Richtung Rapperswil unterwegs. Bei diesem verletzte sich die 57-Jährige leicht und musste vom Rettungsteam ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Franken. zo