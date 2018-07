Der Gemeinderat Rüti hat sich in seiner Sitzung vom 3. Juli für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 konstituiert. Die Grünliberale Marie-Therese Büsser wechselt nach vier Jahren als Sozialvorsteherin in das Ressort Energie und Werke. Der neugewählte SVP-Politiker Peter Heierle übernimmt ihren bisherigen Posten. Die weiteren neuen Gemeinderäte Claudia Lehmann (SP) und Urs Kapp (EVP) übernehmen die Resssorts Natur und Umwelt – bisher in EVP-Hand – beziehungsweise Sicherheit, das bis anhin von Markus Hengartner (FDP) geführt wurde.

In der Übersicht setzt sich der neue Gemeinderat wie folgt zusammen: