Auch in Rüti fürht die Jona alarmierend wenig Wasser. (Foto: Fabio Lüdi)

Wenn das Wetter so heiss ist, dass die Flüsse austrockenen, dann schlägt die Stunde der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung. Deren Fischereiaufseher müssen dann nämlich ausrücken, um die Fische in den Flüssen vor dem Erstickungstod zu bewahren.

50 Mal ausgerückt

Schätzungsweise 50 Abfischungen, wie das Prozedere im Fachjargon heisst, wurden dieses Jahr bereits kantonsweit durchgeführt, wie Remo Bürgi von der Medienstelle der kantonalen Baudirektion auf Anfrage schreibt.

Genaue Zahlen kann die Fischerei- und Jagdverwaltung, die der Baudirektion unterstellt ist, erst Ende Sommer vorlegen, so Bürgi. Trotzdem steht schon jetzt fest: Die Anzahl Einsätze der Fischereiaufseher liegt über dem langjährigen Schnitt.

In Dürnten wurde abgefischt

In der Jona in Wald wurde bereits abgefischt und erst letzte Woche mussten die Aufseher nach Dürnten ausrücken. Der Nauenbach führte gefährlich wenig Wasser, die Fische – vor allem Bachforellen – mussten evakuiert werden. «Eine Abfischung ist dann nötig, wenn ein Fliessgewässer vor der kompletten Austrocknung steht», sagt Bürgi.

Doch bereits bevor das Wasser versiegt, droht den schuppigen Flussbewohnern fatales Ungemach. «Abgefischt wird ausserdem, wenn einzelne Restwasserbereiche so klein sind, dass ein Sauerstoffmangel für die Fische droht», so Bürgi weiter. Um die wendigen Tiere alle einfangen zu können, setzen die kantonalen Aufseher spezielle Elektrofanggeräte ein.

Mit Strom gegen das Fischsterben

«Das Elektrofanggerät hat zwei Gegenelektroden, die positive Anode und die negative Kathode, die ein elektrisches Feld erzeugen», erklärt Lukas Bammatter, kantonaler Adjunkt Fischerei. Werden die beiden Elektroden ins Wasser gehalten, werden die Fische zur Anode hingezogen und dabei kurzzeitig betäubt.

Den Strom dafür liefert ein Generator, den der Fischereiaufseher wie einen Rucksack trägt. Durch einen Stab fliesst der Strom in die Anode an dessen Ende, die dort in Schlaufenform festgemacht sind. Das ganze sieht aus wie eine Mischung aus Hundefänger und Ghostbuster.

Sind die Fische dann betäubt, werden sie mit einem Feumer, einem Handnetz, eingefangen und in einen Eimer Wasser umgesiedelt. «Für den Weitertransport kommen die Fische dann in einen grösseren Wasserbehälter, der mit Sauerstoff versorgt wird», sagt Bammatter.

Die Bachforellen gehören zu den häufigsten Fischarten in den hiesigen Fliessgewässern. (Foto: Fabio Lüdi)

Damit während dem ganzen Prozedere niemand zu Schaden kommt – das Wasser wird immerhin unter Strom gesetzt – stellen die Fischretter jeweils Warndreiecke auf, wenn sie bei der Arbeit sind. So verhindern sie, dass etwa Hundehalter ihre Vierbeiner von der Leine lassen und diese in den Fluss springen. Diese Vorsicht zahlt sich aus: «Bisher ist noch nie etwas passiert», so Adjunkt Bammatter.

Wenn möglich werden die geretteten Fische schliesslich an andere Stelle im gleichen Wasserlauf wieder ausgesetzt. Ist das aufgrund von Wassermangel nicht möglich, weichen die Fischereiaufseher auf Nebengewässer aus.

Die Pächter helfen gerne mit

Die Aufseher sind bei ihrer Arbeit nicht auf sich alleine gestellt. Der Kanton verpachten oft Abschnitte seiner Bäche und Flüsse. Die Pächter wiederrum warnen die kantonale Fischerei- und Jagdverwaltung, wenn der Wasserpegel zu tief sinkt.

Rücken die Fischereiaufseher dann zu ihrer tierischen Rettungsmission aus, helfen die jeweiligen Pächter oft mit. «Für die ist das eine interessante Arbeit», weiss Lukas Bammatter, «sie wollen schliesslich auch wissen, was alles in ‹ihrem› Fluss lebt.»

Weitere Abfischungen sind wahrscheinlich

Diesen Sommer dürften noch einige der Fischereirevier-Pächter in den zweifelhaften Genuss einer Fischrettung kommen. Das anhaltend strahlende Wetter macht den Wasserläufen der Region auch weiterhin zu schaffen. Neben Dürnten musste zwar erst in Wald abgefischt werden.

Die Bezirksgemeinden sind sich allerdings einig, dass diesen Sommer weitere Abfischungen nötig sein könnten. «Es ist davon auszugehen, dass es in nächster Zeit noch vermehrt zu solchen Aktionen kommen wird», schreibt die Gemeinde Wald auf Anfrage. Und auch die Gemeinde Rüti ist sensibilisiert: «Die Trockenheit wird allgemein diskutiert, eine Abfischung liegt im Bereich des Möglichen.»