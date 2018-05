Auch am kommenden Samstag werden farbige Ballone in die Luft steigen. Bild:PD

Nachdem vor drei Jahren das erste Amthausfest in Rüti durchgeführt wurde, ist es diesen Samstag wieder soweit: Um 10 Uhr wird die Gemeinderätin Christa Thoma, CVP Präsidentin der Kulturkommission Rüti, das zweite Amthausfest mit einer Rede offiziell eröffnen. «Wir erwarten ein Fest, bei dem gemütliches Beisammensein, spontane Begegnungen und Kulturangebote im Vordergrund stehen», sagt Thoma. Die Gemeinderätin wird am Samstag nicht als Politikerin, sondern als Präsidentin der Kulturkommission vor Ort sein. «Mir liegt dieses Fest am Herzen und ich freue mich sehr, dass sich so viele Vereine und engagierte Leute bei uns gemeldet haben.»

Kulturelle Einblicke

Die Kulturkommission Rüti möchte mit dem Amthausfest den Besuchern die Vielfalt in Rüti näher bringen, weshalb um 14 Uhr rote und gelbe Ballone in den Himmel steigen. «Mit den Ballonen möchten wir ein Zeichen der Vielfalt setzen, welche in Rüti mit den vielen Vereinen und verschiedenen Kulturen vorhanden ist», sagt die Präsidentin. Nach diesem Thema richtet sich auch das Festprogramm vom Samstag.

Spiel, Spass und altertümliche Objekte

Für Kleinkinder gibt es einen Bastelstand und ein «Hüpfschloss». Das «Familiennetz» wird im Erdgeschoss Gesichter mit Glitzer verzieren, während im ersten Stock Pfadfinder mit Kindern basteln, wo auch Geschichten erzählt werden. Für Besucher mit Bewegungsdrang bietet die SKEMA Kampfschule Tai Chi- oder Kung Fu-Lektionen an. Für gemütlichere Gemüter betreibt der Frauenverein Fägswil eine Kafistube, in der neben dem Naturschutzverein auch die «Schwyzerörgeli Fründe» anzutreffen sind. Und wenn das Wetter stimmt, zeigt Christian Vontobel seine Sammlung an historischen Fahrrädern.

Im zweiten Stock zeigen die Walder-Amateur-Filmer Kurzfilme wie «Rüti-Tann im Kriegsjahr 1916» oder «Land und Leben in Rüti 1952». Der Schachclub bietet währenddessen Einführungen für Anfänger oder lädt zum Problemschach ein. Die Chronikmitarbeiterinnen öffnen die Gemeindechronik und werden verschiedene Glanzpunkte der Rütner Geschichte präsentieren. Zudem gibt es einen Chronik-Kiosk, bei dem die Besucher selbst im Archiv stöbern dürfen.

Musikalische Einlagen

Noch eine Etage höher dreht sich alles um Musik und Tanz: Konzerte mit den «Suzuki Kindern», verschiedenen Chören sowie Gitarren- und Orchestermusik. Die Tibeter Gemeinschaft zeigt Tanzaufführungen und wer sich selbst bewegen möchte, kann zu Rock’ n‘ Roll oder Zumba tanzen. Eingesessne Rütner Musiker, die sich freiwillig gemeldet haben, halten eine grosse Jamsession ab.

Für den Hunger zwischendurch gibt es am Samstag verschiedenste Köstlichkeiten aus den unterschiedlichsten Gebieten der Welt. Es stehen tibetische, türkische und eritreische Spezialitäten im Vordergrund. Aber auch an regionalem Obst wird es nicht mangeln. Das Amthausfest startet am Samstag, 2. Juni und dauert von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Das detaillierte Festprogramm ist auf www.rüti.ch/kuko ersichtlich

Ein ereignisreiches Wochenende in Rüti



Der Turnverein Rüti lädt Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Rüti diesen Samstag zu einem sportlichen Anlass ein. Die Titel «Dä schnällscht Rütner» und «Di schnällscht Rütneri» werden aus den Jahrgängen 2001 – 2004 erkoren. Die Schüler der Primarschule und der Sekundarschule Rüti nehmen automatisch an der Klassenmeisterschaft teil. Als Gewinn winken Pokale und ein kleines Preisgeld. Dies schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Auch sportliche Eltern können sich am Plauschrennen messen.



Kinder können am Spielplausch während der Veranstaltung ihre Geschicklichkeit zeigen. Daneben organisiert der Turnverein im Rahmen des «Schnällschten Rütners» den Rüti-Athletik-Cup. Dieser polysportive Wettkampf besteht aus Sprint, Weit- oder Hochsprung, Kugelstossen oder Ballwurf. Alle Knaben und Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren sind zur Teilnahme berechtigt. Die Laufzeiten werden für die Regionalausscheidung Swiss-Athletics-Sprint gewertet, einem Nachwuchsprojekt für junge Sprinter. Die Schnellsten können sich für den Kantonalfinal ZH qualifizieren. Teilnahme an diesen Wettkämpfen ist für alle Teilnehmenden ohne Wohnsitzeinschränkung möglich. Anmelden kann man sich in der Papeterie Köhler in Rüti. (zo)