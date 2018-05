Die derzeitige JO-Chefin Franziska Fritschi beim Klettern am El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien.

Die Sektion Bachtel des SAC gehört mit 3200 Mitgliedern zu den Grössten. Der Vereinssitz liegt in Rüti, das Einzugsgebiet erstreckt sich über das ganze Zürcher Oberland bis nach Zürich und Winterthur. 300 Jugendliche gehören zur Jugendorganisation Bachtel (JO-Bachtel), die zum 100-jährigen Jubiläum eine besondere Bergtour plant: Zuerst wollen die 14 bis 22-jährigen Teilnehmer von ihrem Hausberg Bachtel in zwei Tagen mit dem Velo nach Meiringen ins Berner Oberland pedalen. Danach geht es zum Felsklettern mit einer Gipfelüberschreitung des Finsteraarhorns als Krönung.

«Es ist wohl das erste Mal, dass wir in eine Hochtourenwoche per Velo anreisen», sagt die 36-jährige JO-Chefin Franziska Fritschi aus Zürich. Dass gerade das Finsteraarhorn als Ziel gewählt wurde, überrascht nicht, ist es doch mit 4274 Metern der höchste Gipfel, der vom Bachtel aus sichtbar ist. Die Tour auf den höchsten Gipfel der Berner Alpen ist ziemlich anspruchsvoll und die Teilnehmer müssen bereits JO-Kurse oder Touren besucht haben.

Genagelte Bergschuhe und Hanfseile

Stieg man in den 1950er Jahren noch mit genagelten Bergschuhen im Fels auf, ziehen die heutigen JO-Bachtel-Mitglieder leichte Kletterfinken mit profillosen Gummisohlen an. Brauchte man zum Abseilen früher den sogenannten Dülfersitz, eine auf Seilreibung am Körper beruhende Technik, so gibt es heute verschiedenste Abseilgeräte auf dem Markt, mit denen man das Seil bequem im Klettergurt einhängen kann.

Das Seil selbst ist nicht mehr aus Hanf, der bei Nässe und Kälte steif wird, sondern aus reissfestem und dehnbarem Nylon. «Es war früher normal, eine komplette Seillänge im Schwierigkeitsgrad vier ohne Zwischensicherung vorzusteigen», sagt Fritschi. Da sei ein Sturz natürlich Tabu gewesen. Aus der neueren Zeit der JO-Bachtel hat Franziska Fritschi einige Geschichten erfahren.

So sei in den 1980er Jahren eine JO-Gruppe in der Oberaarjochhütte eingeschneit worden. Schlussendlich mussten sie mit dem Helikopter evakuiert werden, weil ein Abstieg zu riskant gewesen wäre. In diese Zeit fällt auch das erste Auslandlager ins Dauphinée Gebirge in Frankreich. 1985 schliesslich fand ein Hochtourenlager im Wallis statt, wo «die Touren viel zu schwierig waren für Anfänger und man von Glück reden konnte, dass nichts passiert ist», so die JO-Chefin, die als Kletter- und Skilehrerin sowie als Hüttengehilfin arbeitet.

Allgemein mache man heute weniger riskante Touren als früher, das betreffe gerade auch die sogenannten Schnaflertouren. Dies waren meist ungesicherte Touren in Fels und steilem Gras, die heute aus der Mode gekommen sind.

Zwei Lawinenunglücke

Die JO Bachtel hatte in seiner langen Geschichte zwei Lawinenunglücke zu beklagen. Das erste passierte 1972 im Averstal und forderte drei Tote. Der damalige JO-Chef wurde schuldig gesprochen, obwohl er nicht direkt mit dem Unglück zu tun hatte. Daraufhin trat er zurück. Das zweite Lawinenunglück geschah 1990 im Gauligebiet und forderte sieben junge Menschenleben.

Ein etwas sonnigeres Kapitel sind die übrigen Vereinsaktivitäten. Seit den 1980er Jahren hat die JO Bachtel das Lufthüttli im Wägital gepachtet. Es diente anfangs als Ausgangspunkt für das Muttriquer, ein Skitourenrennen zur Torberglücke und zurück, heute vor allem zur Geselligkeit. Die JO-Mitglieder bauten im vergangenen März beim Lufthüttli eine Schneebar und organisierten ein Fest, zu welchem auch Sektionspräsident Markus Pfander aus Fehraltorf kam.

Der jährliche Kletterhöck im November findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Er ist heuer zum 100-Jahr Jubiläum als grosses Ehemaligen- und Aktiven-Fest der JO geplant. Auf die Frage, was denn die JO Bachtel so besonders mache, antwortet Fritschi: «Es sind die vielen entstandenen Freundschaften, die den Zusammenhalt untereinander ausmachen.»