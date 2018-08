Grosse Enttäuschung für Dany Brand: Der Rütner verpasste an der EM den Einzug in die Halbfinals. (Foto: Keystone)

Der Rütner 400-m-Hürdenläufer Dany Brand schied an der Leichtathletik-EM in Berlin in der ersten Runde aus. So schnell wie im Vorlauf lief Brand in dieser Saison noch nie: 50,82 Sekunden.

Doch das reichte nicht für das Halbfinale. Als Vierter der ersten Serie konnte er lange aufs Weiterkommen über die Zeit hoffen. Schliesslich fehlten ihm aber zwei Hundertstel zum Sprung unter die besten 24.

Ein Spiegelbild der Saison

Das Rennen ist wie ein Spiegelbild der ganzen Saison. Das sah der 23-Jährige nicht anders: «Nie hat alles zusammengepasst.»

Der letztjährige U23-EM-Zweite und Universiade-Siebte, hatte darauf gesetzt, dass sich die Fortschritte nach der Verletzung im Winter rechtzeitig einstellten – vergeblich. Im Gegensatz zum Vorjahr, aber auch zur U20-EM 2016, kann er keinen Meisterschafts-Steigerungslauf hinlegen.

Vor 13 Monaten war er mit einer Bestzeit von 50,45 Sekunde nach Bydgoszcz (Un) gereist und kehrte mit einer persönlichen Bestzeit von 49,14 Sekunden und der Silbermedaille heim.

Zaghaft stieg Brand nicht ins Rennen, sondern angriffig. Lange sah es viel versprechend aus. An erster Position bog er auf die Zielgerade. Dort aber verlor er seinen Rhythmus. Im Gegensatz zu ihm schaffte es Alain-Hervé Mfompka mit seinen 50,34 sicher ins Halbfinale.