Die Freiwillige Feuerwehr Rüti fand an der Rosenbergstrasse ein stark verrauchtes Einfamilienhaus. (Bilder: zvg)

Als die 15 Mann starke Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rüti an der Rosenbergstrasse eintraf, fand sie am Einsatzort ein bereits stark verrauchtes Einfamilienhaus vor. Sofort sei man mit einem Schnellangriff in das Gebäude eingedrungen, wie die Feuerwehr mitteilt. Das Haus sei nach Personen abgesucht worden und der Brandherd habe rasch gelöscht werden können.

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Allerdings sei trotz des raschen Einsatzes eines Lüfters durch den Brand ein erheblicher Sachschaden am Haus entstanden.

Neben der Feuerwehr Rüti sei auch ein Team der Regio144 und die Kommunalpolizei Rüti im Einsatz gestanden. Die Rosenbergstrasse habe während der Löscharbeiten ganz gesperrt werden müssen, heisst es weiter. zo