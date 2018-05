Auch in diesem Jahr sorgt die Dorfchilbi in Rüti für Freizeitunterhaltung während der Festtage. Die Rütner, die über die Auffahrt nicht verreisen, können sich über ein reges Dorfleben freuen. «Für Jung und Alt bietet die Chilbi eine Gelegenheit zur Zusammenkunft in einer entspannten Atmosphäre», sagt der Platzchef Beat Laib. Der Polizist der Gemeinde Rüti fungiert dieses Jahr als Überwacher und Organisator der Dorfchilbi und ist Mitglied der Chilbikommission. «An diesem Fest bin ich aber ganz Platzchef und kein Polizist», hebt Laib hervor. Er freue sich auf ein geselliges Fest, das die Rütner Chilbibesucher für vier Tage unterhält. «Wir erwarten vorwiegend Besucher aus Rüti, doch es sind auch Gäste aus anderen Gemeinden willkommen.»

Gottesdienst im Tütschauto

Gottesdienste finden für gewöhnlich in der Kirche statt. Die Predigt an der Auffahrt in Rüti wird etwas unkonventioneller abgehalten: «Es gibt einen ökumenischen Gottesdienst der Kirchgemeinde Rüti, der am Donnerstag um 10.30 Uhr von der Marktfahrer-Seelsorgerin Katharina Hoby abgehalten wird», sagt Laib. Die Besucher treffen sich bei der Autoscooter-Bahn und können sich während der Predigt zu zweit in ein Fahrzeug setzen. «Für jene, denen der Platz im Tütschauto nicht bequem ist, haben wir auch Sitzplätze organisiert», so der Platzchef.

Abgesehen vom Gottesdienst, wird es sich am Sonnenplatz um eine gewöhnliche Chilbi handeln – mit Spiel, Speis und Trank.

Adrenalin und Kulinarisches

Ob man im Tütschauto Angriffslust zeigt, sich beim Ponyreiten vergnügt oder an der Schiessbude sein Glück versucht: Die diesjährige Chilbi verspricht den Besuchern eine Vielzahl an abwechslungsreichen Angeboten. «Wir haben viele Marktfahrer aus der Schweiz organisiert, die mit ihren Ständen für die nötige Unterhaltung sorgen», so Laib. Auf dem Sonnenplatz wird thailändisches und italienisches Essen angeboten. «Auch Fisch- und Raclette-Buden sind vor Ort und es gibt zwei verschiedene Confiserie-Stände. «Die Ponys fürs Ponyreiten werden uns von der Familie Greteler zur Verfügung gestellt, die seit über 50 Jahren im Rütner-Chilbibetrieb involviert sind».

«Für Adrenalinjunkies stehen drei verschiedene Bahnen zur Verfügung und mit dem sogenannten «Burner» haben wir einen richtigen Kracher am Sonnenplatz», meint Laib. Zudem kann man sein Revier im Tütschauto verteidigen oder eine eher ruhigere Runde mit der Himalaya-Bahn drehen. Platzchef Laib ergänzt: «Am Freitag ab 16 Uhr sind die Bahnen für alle Besucher 20 Minuten lang gratis. Wir erwarten während dieser Zeit einen hohen Ansturm.» Besucher die keine Bahnen mögen, können Unterhaltung an der Schiessbude finden oder Kleinkindern zeigen, wie man verpackte Spielsachen aus dem Gatter fischt.

An Auffahrt am 10. Mai, um 13 Uhr, startet die Dorfchilbi am Sonnenplatz. Der Festbetrieb ist täglich bis um 24 Uhr im Gange. Am Sonntag endet die Chilbi bereits um 21 Uhr.