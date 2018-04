Gemeinderat fortan parteilos

Eine erste kleine Überraschung gibt es in Fischenthal. Ausgerechnet in jener Gemeinde, in der die Stimmberechtigten regelmässig aufs SVP-Linie abstimmen, fliegt die Partei aus der Exekutive. SVP-Kandidatin Nelly Villiger schafft die Wahl mit 285 Stimmen deutlich nicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 39 Prozent. Der Gemeinderat besteht fortan nur noch aus Parteilosen. Die neue Gemeindepräsidentin heisst Barbara Dillier-Keller (parteilos).

Der neue Gemeinderat (ohne Schulpräsidium):

Barbara Dillier-Keller, 609 Stimmen

Elmar Schaufelberger, 529 Stimmen

Matthias Zürcher, 495 Stimmen

Rudolf Pfeiffer, 371 Stimmen.

Nelly Villiger (SVP) hatte rund 85 Stimmen zu wenig.