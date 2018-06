Zum dritten Mal hat Charles Leclerc aus dem Hinwiler Team Alfa Romeo Sauber Punkte gewonnen. Der talentierte Monegasse, der in Aserbaidschan als Sechster überrascht hatte, wurde beim Grand Prix in Kanada wie in Spanien Zehnter.

Marcus Ericsson kam mit der Strecke auf der Insel Notre-Dame in Montreal weniger gut zurecht. Der Schwede musste sich mit Rang 15 bescheiden.

Vettel übernimmt WM-Führung

Sebastian Vettel gewann das Rennen überlegen und feierte seinen 50. Sieg in der Formel 1. Der Deutsche übernahm damit auch wieder die Führung in der WM-Wertung. Er liegt nun einen Punkt vor Weltmeister Lewis Hamilton, der sich in Montreal mit Rang 5 zufrieden geben musste.

Vettel siegte vor Hamiltons Teamkollege bei Mercedes, dem Finnen Valtteri Bottas, und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. (sda)