Die Band eröffnete am Mittwochabend, 20. Juni 2018, das Rock the Ring. (Foto: David Kilchör)

Chris Kelly mit Maske auf der «Second Stage» am Rock the Ring. (Foto: David Kilchör)

Das Rock the Ring 2018 wurde von der Star-Wars-Band Galactic Empire eröffnet (zum Liveticker). Sie durften sogleich die zweite Bühne einweihen, welche es erstmals im Betzholzkreisel gibt. Bei Temperaturen um die 28 Grad gibt es eindeutig angenehmeres, als in Kostümen der berühmten Weltraum-Saga aufzutreten.

Chris Kelly, Sie sind ja auch doof, wenn Sie mitten im Sommer mit diesen Helmen über der Rübe spielen.

Chris Kelly: Stimmt schon. Wir haben hier die Arschkarte. Aber die Leute wollen uns wegen dieser Show sehen. Also müssen wir wohl oder übel.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Gig hier?

Sehr zufrieden. Wir dachten so: Scheisse, wir machen den Start, da kommt doch kein Schwein. Und dann ist es noch so heiss. Aber die Leute waren da und hörten zu und gingen ab. Ich hätts nicht gedacht.

War das der heisseste Gig, den Sie je gespielt haben?

Wir hatten mal einen in den USA, in Oregon. Da wars tagsüber noch heisser, aber wir spielten erst gegen Abend. Und die Bühne war schön hoch, so hatten wir ein Lüftchen im Gesicht. Insofern ja: Das war die heisseste Show aller Zeiten.

Wieso machen Sie das überhaupt?

Das war die Idee unseres Drummers. Der wollte mal ein Video aufnehmen zu einem Star-Wars-Song, den er adaptiert hatte. Er fragte mich für die Gitarrenparts an und fand dann: Fürs Video müssen wir uns verkleiden. So startete das Ding. Beim zweiten Video wurde die Oscar Academy auf uns aufmerksam und frage uns an, auf dem roten Teppich zu spielen – und das in Kostümen. Das war unser erster Auftritt. Danach liess sich die Sache nicht mehr bremsen. Aber das ist cool so. Wir sind alles langjährige Musiker, die immer eine Karriere wollten. Jetzt haben wir sie. Aber halt mit den Masken.