Die SVP verlor auch in ihren Hochburgen im Oberland Sitze. Im Bild: Übervater Christoph Blocher spricht an einem Parteianlass in der Altrüti. (Archivfoto: Nicolas Zonvi)

Beinahe ein Drittel aller Sitze verlor die SVP im Oberland an den Wahltagen der vergangenen beiden Wochenenden. Von einem Fiasko ist die Rede, von Abwärtstrend und Vorwürfen der Parteispitze um Christoph Blocher an die Lokalpolitiker. In Fischenthal und Bubikon schaffte es kein Kandidat der wählerstärksten Partei in den Gemeinderat. In Rüti unterlag man der SP im Rennen um das Präsidium der Rechnungsprüfungskommission, verlor den Sitz in der Sozialbehörde und hat nur noch einen Sitz in der Schulpflege inne.

«Wir haben verloren. Da braucht man nichts schönzureden, sondern muss sich an der eigenen Nase nehmen» Rolf Tremp, Präsident SVP Rüti

Die Kandidaten der SVP landeten am Wahlsonntag stimmenmässig allesamt auf dem letzten Platz. «Wir haben verloren. Da braucht man nichts schönzureden, sondern muss sich an der eigenen Nase nehmen», sagt dazu Rolf Tremp, Präsident der SVP Rüti. Die Resultate in Rüti würden den Trend widerspiegeln, der im ganzen Kanton herrsche, so Tremp.

«Wir wurden von den Wählern abgestraft.» Rolf Tremp, Präsident SVP Rüti

Für eine vertiefte Analyse sei es noch zu früh, aber der Parteivorstand müsse nun in sich gehen und Ursachenforschung betreiben. Tremp zeigt sich kämpferisch, ist aber gleichzeitig auch enttäuscht. «Wir wurden von den Wählern abgestraft.»

«Klarer Angriff» von Mitte-links

Der Präsident der Rütner SVP spricht von wahltaktischen Manövern und einem klaren Angriff von den Mitte-links-Parteien, der aufgegangen sei. «Man hat uns mit der stillen Wahl wieder im Gemeinderat eingebunden, wollte uns aber aus der RPK raushaben. Die Strategie ist aufgegangen.» Sie hätten nicht dagegenhalten können und wahrscheinlich auch die Wähler zu wenig mobilisiert, sagt Tremp selbstkritisch. Ebenso habe man von der unzuverlässigen Basis der FDP zu wenige Stimmen bekommen, obwohl man die FDP- Kandidaten unterstützt habe.

Kann es an den aufgestellten Kandidaten liegen? Tremp sagt: «Nein, das glaube ich nicht. Wir haben beispielsweise für die RPK und die Sozialbehörde zwei erfahrene Leute aufgestellt. Wenn das Stimmvolk sich dagegen entscheidet, nur um die SVP abzustrafen, dann ist das kein sachlicher Entscheid.»

«Diese Angriffe weise ich entschieden zurück. Wir waren weder lahm, noch haben wir geschlafen.» Rolf Tremp, Präsident SVP Rüti

Was Tremp zusätzlich ärgert, ist die von der Parteispitze der Mutterpartei kommende Kritik, die Sektionen seien «eingeschlafen». «Diese Angriffe weise ich entschieden zurück. Wir waren weder lahm, noch haben wir geschlafen.» Die Standaktionen, Plakate und die Mobilisierung der Mitglieder würden davon zeugen. Man müsse nun schauen, wie in den nächsten vier Jahren politisiert werde. «Meine persönliche Meinung: Unsere Werte und wichtigen Themen nicht aufgeben. Sonst wären wir ja nicht mehr die SVP.»

Der falsche Weg

In Bubikon tritt der einzige SVP-Gemeinderat Peter Nägeli zurück. Die beiden Kandidaten Luis Frei und Hans Boll scheiterten an den Wahlen. SVP-Präsident Josef Peterer, sagt, die Partei habe ihren Job gemacht, in dem sie Kandidaten gesucht und gefunden habe. Einer sei zwar bereits im Rentenalter gewesen. Doch das bedeute auch, dass er Zeit gehabt hätte.

«Mit dem zweiten Kandidaten haben wir uns an der letzten Gemeindeversammlung etwas ins Abseits begeben.» Er habe sich mit Gegenargumenten zur Vorlage bei den mehrheitlichen Befürwortern nicht konstruktiv in Szene gesetzt. Gemeint damit ist Luis Frei.

Es sei aber ganz generell wohl nicht ideal gewesen, dass man sich beim Geschäft zur Asylunterkunft für einen Rückweisungsantrag entschieden habe.

«Mit dem zweiten Kandidaten haben wir uns an der letzten Gemeindeversammlung etwas ins Abseits begeben.» Josef Peterer, Präsident SVP Bubikon

Als Partei dürfe man etwas dagegen sagen. «Faktisch war unser Weg jedoch nicht der richtige.» Dies habe den beiden Kandidaten sicher nicht geholfen, zusätzliche Stimmen zu sammeln.

«Schwache Wahlbeteiligung»

Weiter habe auch die Tatsache geschadet, dass weder Boll noch Frei sehr bekannt seien in Bubikon. «Wer sich in etlichen Vereinen engagiert, hat es oft ringer bei Wahlen», so Peterer. Dies sei bei den SVP-Kandidaten nicht der Fall gewesen. Die schwache Wahlbeteiligung hat diese Tatsache wohl noch verstärkt.

Er sei aber überzeugt, dass es die SVP derzeit überall schwer habe. «Der Trend schwappt von der Stadt aufs Land über.» Bubikon habe stets sehr bürgerlich gewählt. «Ich habe das Gefühl, dass sich die SVP an der Basis bewusst werden muss, dass es auch andere Themen als das Kernthema der Partei gibt.» Deutlicher will Peterer nicht werden. Seiner Meinung nach hätten aber beide Aspekte zum Ausscheiden der Partei beigetragen: «Zwei unbekannte Kandidaten und eine unbeliebte SVP.»

«Ich habe das Gefühl, dass sich die SVP an der Basis bewusst werden muss, dass es auch andere Themen als das Kernthema der Partei gibt.» Josef Peterer, Präsident SVP Bubikon

Bei Gemeindewahlen seien aber vor allem die Personen wichtig, die gewählt werden. «Nun geht es darum, herauszufinden, welchen Leistungsnachweis die neuen Gemeinderäte erbringen.» Natürlich sei es als Ortspartei nicht schön, keinen Vertreter mehr in der Exekutive zu haben. «Sehr schlimme Konsequenzen wird es aber keine haben», sagt Peterer. Es seien sehr gute Leute gewählt worden, mit bürgerlichen Werten. Er wisse aus seiner achtjährigen Tätigkeit als Gemeinderat: «Es geht primär um das Wohl der Bevölkerung und nicht um die Partei.»