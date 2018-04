Die Böhsen Onkelz spielen am Rock the Ring abgekoppelt vom restlichen Programm, ähnlich wie die Rolling Stones 1998 in Frauenfeld. Letzteres endete in einem Finanzdebakel. Trotzdem haben die Rock-the-Ring-Organisatoren keine Angst. Denn neben den Parallelen gebe es auch signifikante Unterschiede.