In Frauenserien und Filmen ist ein immer wiederkehrendes Motiv jenes von shoppenden Frauen. Beim bevorstehenden Hinwiler Event Ladies Shopping Night wird sich dieses in der Wirklichkeit manifestieren. Ins Leben gerufen wurde der Event vor vier Jahren von ein paar Freundinnen. «Wir wollten, dass sich selbstständig tätige Frauen im Direktvertrieb gegenseitig unterstützen und die Kundenstämme zusammenführen», so Ausstellerin Andrea Plantenberg. In Chur gebe es eine ähnliche Veranstaltung, sagt Ausstellerin Gaby Adler.

Trennwand kommt weg

Die ersten beiden Male fand die Ladies Shopping Night in Frjz in Uster statt. Weil aber immer mehr Ausstellerinnen dazukamen, drohte der Raum aus allen Nähten zu platzen – eine grössere Halle musste her. Den idealen Veranstaltungsort fand man in Hinwil. So fand letztes Jahr der Event im halben Hirschensaal mit Trennwand statt. «Insgesamt fanden sich über 100 bis 150 Besucher ein», sagt Plantenberg.

Darum werden heuer noch mehr Besucher erwartet und der gesamte Hirschensaal ohne Trennwand genutzt. Sie sagt: «Von jedem Produkt haben wir einen Anbieter, sodass es ein Event ohne Konkurrenzdenken ist. Die Ausstellerinnen treten daher nicht gegeneinander an, sondern zusammen auf.»

«Die meisten Herren rechtfertigen sich, dass sie beim Event dabei sind.» Gaby Adler, Ausstellerin

Schauen, schaffen, schminken

Zudem könnten die Besucher nicht nur schauen, sondern auch selbst schaffen, fügt Adler hinzu. «Sie können Zuckerpäckli mit eigenen Sprüchen bedrucken oder Schminke ausprobieren.» Von den Ausstellerinnen seien die meisten aus dem Oberland – ebenso wie die Besucher. Manche kämen aber auch vom Zürichsee oder aus dem Glattal.

Auf die Frage, ob in den letzten Jahren auch Männer die Ladies Shopping Nights besuchten, sagt Adler, dass nur wenige Besucher männlich gewesen seien. «Die meisten von den Herren denken, dass sie sich rechtfertigen müssten, dass sie beim Event dabei sind.» Sie würden Begründungen anführen, wie dass sie «wegen der Frau» gekommen seien oder weil sie in der Nähe etwas essen wollten. «Zum Event heissen wir natürlich jedermann – sowohl Frauen wie auch Männer – herzlich willkommen», so Adler.

Am Freitag, 23. März, findet im Hirschensaal in Hinwil von 15 bis 21 Uhr die vierte Ladies Shopping Night statt.

Die letzte Reise eines Sternenkinds war der Beginn des Vereins Sternentaler

Von den zwanzig Ausstellerinnen beim diesjährigen Lady Night Shopping hebt sich einer ab: der Sternentaler. Der Verein aus Glarus wurde vor etwa vier Jahren gegründet, als ein Buch entstand. Ein Buch, das die wahre Geschichte von einem sechsjährigen Jungen, der sich auf seine letzte und längste Reise begibt, erzählt.

«Sternenkind – wie Till seinen Himmel fand» heisst der Titel des Werks aus dem Jahre 2014, das aus der Feder von Brigitte Trümpy-Birkelands stammt. «Die eigenen Erfahrungen aus der Sturmzeit mit meinem an einem Hirntumor erkrankten Enkel Till haben mich dazu bewogen, zusammen mit meinem Buch auch den Verein Sternentaler zu gründen», so die Autorin.

Der Verein Sternentaler sei ein kleiner und familiärer Verein.» Sein Ziel ist es, Eltern zu unterstützen, die ein Kind mit einer Beeinträchtigung oder Krankheit haben», so Ausstellerin Gaby Adler. Hilfe zur Selbsthilfe würde in dem Verein geboten.

Der Budgetüberschuss des Ladies Night Shoppings kommt ihm zugute. Letztes Jahr waren das laut Adler über 200 Franken. Dieses Jahr bekommt der Sternentaler auch einen eigenen Stand, an dem die Besucher Hilfe anbieten oder erhalten können.