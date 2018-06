Was waren ihre High- oder Lowlights am Rock the Ring? Nutzen Sie die Kommentarfunktion am Ende des Artikels oder schreiben Sie uns Ihr Highlight an redaktion@zueriost.ch.

Workout mit Jan Delay

Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Ob diese Aussage wahr ist, können die Besucher des Konzerts von Jan Delay an ihrem Muskelkater abschätzen. Er heizte am Freitagabend so richtig ein. Schon der Einstieg in sein Konzert ging in die Gelenke:

Oberländer Trio auf der Bühne

Einen «Special Guest» hatten Bligg (Bubikon) und Marc Sway (Pfaffhausen) für ihr Konzert angekündigt. Die beiden schraubten die Erwartungen dadurch in die Höhe – und enttäuschten nicht. Beim Song «Us Mänsch» holten sie Divertimento-Komiker Manu Burkart (Egg) auf die Bühne.

Mehr als 30‘000 Fans

Die «Rock the Ring»-Besucher werden auf Züriost jährlich gelobt – aber sie haben es schliesslich auch verdient. Hier zeigen einige ihre Künste an der Luftgitarre:

Dieses Jahr kamen erstmals mehr als 30‘000 Fans in den Betzholzkreisel. Alleine 10‘000 erschienen am Mittwoch zum Konzert von Böhse Onkelz und sorgten für eine ausgelassene, aber friedliche Stimmung:

Konzert im Star-Wars-Outfit

Die Band Glactic Empire war am Mittwoch bei 28 Grad im Schatten nicht zu beneiden. Als Darth Vader oder Stormtrooper standen sie auf der Bühne. Kein Wunder sprach Gitarrist Chris Kelly im Interview mit Züriost von der heissesten Show, die er je abgeliefert habe. «Wir haben hier mit unserem Outfit die Arschkarte. Aber die Leute wollen uns wegen dieser Show sehen», sagte Kelly.

Hier ein kurzer Ausschnitt ihres Konzertes:

Verliebt in «Darkness»

​Unsere Redaktorin Tanja Bircher hat sich am Rock the Ring doch tatsächlich verliebt. Und zwar in Justin Hawkins von der Band The Darkness. «Der Typ kann nicht nur einhändig Gitarre spielen, er hat auch noch Humor», sagt sie. Als die Leute im Golden Circle nicht richtig klatschen wollten nach seinem Gitarren-Solo sagte er: «Thank you for your respectful silcence»: Danke für eure respektvolle Stille.

Kurios: Der Darkness-Sänger war ganz in weiss gekleidet. Das störte Tanja nicht. «Justin kann sogar einen weissen Anzug tragen, ohne wie ein Mafiaboss auszusehen.»