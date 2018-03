SVP-Bundesrat Ueli Maurer verströmt Optimismus, wenn es um sein schwierigstes Projekt geht: die Steuervorlage 17, die Neuauflage der gescheiterten Unternehmenssteuerreform. Andererseits räumt er im Interview die letzten Zweifel über seine eigenen Pläne aus: Maurer denkt nach neun Jahren in der Landesregierung noch lange nicht an Rücktritt.

Er kündigt erstmals an, dass er 2019 erneut zur Wahl antreten will. Falls er wieder gewählt wird, will er weitere vier Jahre im Amt bleiben. «Ich finde eigentlich, wenn man sich für vier Jahre wählen lässt, sollte man das Amt auch so lange ausüben wollen», so der Hinwiler. Es könne aber gute Gründe für einen vorzeitigen Rücktritt geben, die Gesundheit zum Beispiel.

Maurer warnt Bürgerliche

Sprich: Wenn die Reform der Firmensteuern wieder misslingt, bleibt das Problem weiter an Maurer hängen. Aus Maurers Sicht ist aber die Reform, wie der Bundesrat sie nun beschlossen hat, mehrheitsfähig. Maurer mahnt das bürgerlich dominierte Parlament, die Vorlage nicht wieder aus dem Gleichgewicht zu bringen. (fre)